Le maire de Manchester se rendra aux Journées de l'économie à Lyon à l'invitation de la Métropole.

À l'occasion des Journées de l'économie, la maire de Manchester, Bev Craig et vice-présidente de l'autorité combinée du Grand Manchester sera en visite à Lyon, invitée par le président écologiste de la Métropole de Lyon Bruno Bernard et sa vice-présidente en charge de l'économie, Émeline Baume.

Les deux élues participeront ainsi à un table ronde sur le thème de la réindustrialisation urbaine baptisée "Manchester-Lyon : quelle réindustrialisation ?". "Si la Métropole de Lyon et le Grand Manchester n'ont pas de partenariat formel, ces deux territoires coopèrent depuis plusieurs années sur divers projets", indique la collectivité dans un communiqué.

Les 7 et 8 novembre, un symposium de recherche sur le cancer impliquant notamment le Centre Léon Bérard et l'Université de Manchester se tiendra à Lyon. "Cette collaboration internationale témoigne de l'engagement de ces deux territoires à renforcer les échanges scientifiques et économiques autour des sciences de la vie", se félicite la Métropole de Lyon.