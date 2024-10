Près de 200 000 visiteurs sont attendus à Equita Lyon, référence internationale qui accueille le plus grande nombre de disciplines de la planète et quatre coupes du monde.

Il faut imaginer deux place Bellecour (ou vingt terrains de l'OL), transformées en écurie. 140 000 mètres carrés, c'est la superficie du salon Equita Lyon, qui va s'installer à Eurexpo, du 30 octobre au 3 novembre.

Les chiffres donnent le tournis : il faut douze jours pour monter la plus grande écurie éphémère d'Europe, 3 500 chevaux venus du monde entier sont réunis sur le site, avec plus de 40 races représentées, 800 exposants ont répondu présents, près de 7 000 spectateurs prendront place en tribune autour de la carrière internationale pour voir l'une des quatre Coupes du monde FEI. Plus de 250 journalistes et photographes sont accrédités. 500 bénévoles et officiels de compétition seront sur les paddocks et les vingt-deux kilomètres d'allées.

Western, far-west, maréchalerie, dressage, saut d'obstacles...

Equita Lyon, c'est à la fois un salon du cheval, avec tout ce qu'on peut trouver dans un tel rendez-vous, des équipements équestres aux soins et à l'alimentation, en passant par la maréchalerie, mais aussi un pôle élevage et vente de chevaux (à l'origine de l'équitation française se trouvent les éleveurs, ceux qu'on appelle "les hommes du cheval"), un concours hippique international avec quatre Coupes du monde FEI, et onze carrières, animées du soir au matin, pour voir du reining (discipline de dressage américaine assez spectaculaire), - avec la seule étape, hors Etats-Unis, qualificative pour la finale du Run for a Million à Las Vegas -, du cutting (discipline d'équitation western, pendant laquelle le cavalier et sa monture sont jugés sur leur habileté à séparer un bovin du reste de son troupeau), du barrel racing (discipline d'équitation western et de gymkhana, pendant laquelle le cavalier et sa monture sont jugés sur leur habileté à tourner le plus rapidement possible autour de tonneaux), des compétitions de ranch sorting et de 3man2gate (où le cavalier doit trier des bêtes numérotées et les passer d’un enclos à l’autre, dans l’ordre croissant pour le ranch sorting, et dans l’ordre croissant des numéros pairs et impairs pour le 3man2gate, le tout en moins d’1 min 10).

C'est aussi la Parade des Races, rendez-vous clé d'Equita Lyon, ou encore de l'equifeel - nouveauté 2024 - qui consiste en des tests ludiques à pied où le cavalier choisit des niveaux de difficulté de contrat mettant en valeur sa complicité avec sa monture.

Comment Equita Lyon s'est imposé sur la scène européenne

En 30 ans, Equita Lyon s'est imposé comme l'un des plus grands rendez-vous équestre d'Europe. C'est, selon sa directrice, Sylvie Robert, "le seul événement indoor à organiser quatre coupes du monde". Saut d'obstacles et dressage, cinq étoiles, le plus haut label des compétitions équestres, mais aussi attelage et coupe du monde de poney. "On a l'une des plus grandes pistes d'Europe, 80 mètres par 45 mètres, et sans poteaux".

À ses débuts, en 1995, Equita Lyon était principalement centré sur la présentation des races de chevaux et l’organisation de compétitions locales, rassemblant les passionnés d’équitation et de promouvoir les différentes disciplines équestres. Aujourd'hui, Equita Lyon est l'un des plus grands concours hippiques et événements équestres en Europe et accueille le plus grande nombre de disciplines du monde.

De 500 chevaux en 1995, 200 exposants et éleveurs présents, 3 000 places de tribunes et 42 000 visiteurs, le salon est passé en 2023 à près de 3 500 chevaux, plus de 800 exposants, 7 000 spectateurs en tribune et plus de 191 000 spectateurs.

Bien-être animal

GL Events Equestrian Sport, société organisatrice du salon Equita Lyon, Lyon a créé un comité dédié au bien-être animal, avec le soutien de la Fédération française d'équitation. Ce comité est composé "de spécialistes incarnant au quotidien les valeurs de respect et de bien-être du cheval, et présentant des compétences complémentaires“, avec, pour objectif, de “poursuivre le développement des actions en faveur du bien-être animal lors des événements livrés par GL Events Equestrian Sport“.

Dans cette continuité, Equit Lyon a mis en place, pour cette 30e édition, un horse welfare coordinator (littéralement traduit par coordinateur du bien-être équin, NdlR), sorte de "médiateur entre les officiels, le public et les cavaliers, il s'assure que tout se passe bien".

La restranscription intégrale de l'entretien avec Sylvie Robert

Vous êtes présidente d'Equita Lyon, le rendez-vous annuel à Lyon du cheval qui se tient, cette année, 30 octobre au 3 novembre. C'est la 30e édition et c'est un des plus grands, voire le plus grand, rassemblement européen autour du cheval. J'ai retrouvé quelques chiffres qui montrent le développement du salon au fils des ans : en 1995, il y avait 500 chevaux, 200 exposants et éleveurs, 3 000 places en tribune et 42 000 visiteurs. En 2023, le salon enregistrait 3 500 chevaux, 8 000 exposants, 7 000 spectateurs en tribune et 191 000 visiteurs. Comment est née l'idée d'Equita à Lyon, il y a 30 ans ?

Alors en fait, Equita Lyon, la première année, il faut savoir que ce n'est pas le groupe GL Events qui l'avait. GL l'a repris la deuxième année. Il avait été organisé par des gens qui aimaient bien les chevaux et qui se sont lancés là-dedans. Mais il est vrai qu'organiser un salon du cheval n'est pas aussi simple que ça. Du coup, ils ont eu quelques soucis et nou , GL Events, nous avons repris le salon l'année d'après.

Exactement. Aux Lyonnais, puis à la France. Puis, maintenant à l'Europe. Et puis maintenant, au monde puisqu'on a des cavaliers qui viennent du monde entier. On a quatre coupes du monde. On est le seul événement à organiser quatre coupes du monde en indoor sur le même événement. On a une coupe du monde de saut d'obstacles, une coupe du monde de dressage, une coupe du monde d'attelage et une coupe du monde de poney.

Oui, d'autant que ce sont des chevau très bien dressés, avec des gens passionnés. Il y a sept meneurs, c'est très spectaculaire en fait et le public est très enthousiaste.

Dans toute cette histoire d'Equita Lyon, avec GL Events, quels ont été les grands tournants dans l'histoire d'Equita Lyon ?

En fait, on a démarré par des concours nationaux. Ensuite, il y a eu la construction d'autres halls, dont l'extension d'Eurexpo avec le hall 4.2 notamment, qui est un hall sans poteaux. Du coup, on a pu construire cette grande piste avec toutes ces tribunes autour, et aujourd'hui, la piste de concours international peut accueillir 7 000 spectateurs entre la partie tribune, la partie restauration et la partie loge VIP. Du coup, on a une très grande piste puisqu'on a une des plus grandes pistes d'Europe, avec Genève, 80 mètres par 45 mètres. Et moi, je suis très très soucieuse de ce confort, on va dire sportif, pour les chevaux, pour les cavaliers, d'avoir des grandes pistes où ils peuvent faire du très beau sport et du coup on peut faire de l'attelage également.

Vous venez de parler de quelque chose d'important, c'est le bien-être du cheval La filière équine Auvergne-Rhône-Alpes est la seule région française disposant d'une structure, - le cluster Cesquin - autour du bien-être du cheval . Quels sont les enjeux les priorités d'Equita à Lyon sur le bien-être des animaux ?

GL Events a eu la chance de remporter l'appel d'offre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au Château de Versailles. Pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, nous avons fondé un comité bien-être animal et, avec la Fédération française d'équitation mais aussi la Fédération équestre internationale, nous avons créé un nouveau poste : le horse welfare coordinator (littéralement traduit par coordinateur du bien-être équin, NdlR). Ce horse welfare coordinator est un vétérinaire à la retraite, qui était président de tout ce qui était cause animale.

Quelle est la mission de ce horse welfare coordinator sur Equita Lyon ?

En tant que médiateur entre les officiels, le public et les cavaliers, il s'assure que tout se passe bien et que chacun puisse aller lui parler parce qu'il n'est pas toujours facile, pour un officiel, d'aller dire à un grand cavalier ce que tu fais c'est pas bien. Ensuite, on a mis des règles très précises sur le bien-être.

Les box du concours hippique international sont des box 4mx3m, c'est-à-dire un peu plus grand que d'habitude qu'avant. Tout est fait pour le bien-être des chevaux : les horaires, les sols, les pistes. On essaye vraiment de travailler dans ce sens là. D'ailleurs, jeudi 30 octobre, nous avons une journée bien-être et sur toute la préparation des chevaux, suite aux Jeux olympiques

