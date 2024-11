Les tournées de maraudes de l'association lyonnaise seront plus nombreuses les cinq prochains mois, face à la multiplication du nombre de personnes sans-abris dans Lyon et ses alentours.

Alors que la Fédération nationale des Samu sociaux alertait, lundi 4 novembre, des coupes budgétaires prévues dans l'hébergement d'urgence, l'association lyonnaise Alynea prévoit de renforcer son activité. Dans un communiqué, ce lundi, l'association d'aide aux sans-abris affirme qu'elle va augmenter son nombre d'équipes de maraudes dès ce mois de novembre, et ce jusqu'à fin mars. Une décision notamment justifiée par les 14 000 personnes en attente d'une place d'hébergement selon le dernier bilan du Samu social, un "chiffre qui a doublé en 5 ans", rappelle Alynea.

Lire aussi : Hébergement d'urgence : au moins 160 familles à la rue dans le Rhône selon un rapport

Ces tournées des maraudes, en soirée de 19 heures à 1 h 30 du matin, ont pour objectif de repérer les personnes non connus par le Samu Social 69, afin de les sensibiliser au danger du froid et de leur venir en aide. "Et quand cela est possible, les orienter vers des places d'hébergement d'urgence", ajoute Alynea. Une équipe de nuit composée de quatre binômes d'infirmiers et de travailleurs sociaux intervient dans Lyon et ses alentours.

"Face à des moyens de plus en plus restreints, Alynea – Samu Social 69 rappelle l’importance de la solidarité collective pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables", écrit aussi l'association, qui est par ailleurs bénéficiaire de l’opération "Les Lumignons du cœur" lors de la Fête des Lumières à Lyon du 5 au 8 décembre prochains. A noter que tous les dons récoltés serviront à réhabiliter 50 logements.

Lire aussi :