Lyon : fermeture nocturne du périphérique Nord dès lundi

Entre le lundi 2 et le jeudi 5 décembre, le périphérique Nord de Lyon sera inaccessible chaque nuit de 20h à 6h. Des itinéraires de déviation sont prévus.

Entre lundi et jeudi, le périphérique Nord de Lyon sera fermé à la circulation dans les deux sens, la nuit, pour permettre des travaux de maintenance et de génie civil. Cette opération inclut également la fermeture du tunnel Quai Bellevue et de la bretelle Saint-Clair en direction de Genève.

Les automobilistes devront emprunter des déviations mises en place pour contourner ces fermetures. Les autorités recommandent vivement de planifier les déplacements en conséquence afin d'éviter d'éventuelles perturbations sur les itinéraires alternatifs.

