Encadrement des loyers à Lyon : des centaines d'annonces dépasseraient le plafond légal

Depuis le 1er novembre, l'encadrement des loyers est entré en vigueur à Lyon et Villeurbanne. D'après le Progrès, la moitié des annonces étudiées et publiées avant sa mise en place seraient dans l'illégalité.

Un mois après la mise en place de l'encadrement des loyers à Lyon et à Villeurbanne, Le Progrès révèle ce lundi 6 décembre que des milliers de propriétaires seraient en dehors des clous. Le site internet spécialisé dans l'estimation immobilière, MeilleursAgents, a scruté de très près environ 2000 annonces sur les deux communes, publiées à un an d'intervalle entre novembre 2020 et novembre 2021.

L'objectif étant d'identifier les logements loués à des prix supérieurs à ceux prévus par l’encadrement des loyers. Conclusion, plus de la moitié des annonces étudiées par le site immobilier et le journal local proposent des prix trop élevés. Dans le 9e arrondissement, le dépassement moyen est de 79 € par mois, tandis qu'il atteint 194 € et 179 € dans les 2e et 6e. Ces deux derniers arrondissements, réputés les plus chers de la ville de Lyon, se révèlent aussi être les plus surévalués selon l'étude menée par MeilleursAgents et Le Progrès.

