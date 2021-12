Lyon : tout ce qu’il faut savoir avant de mettre son appartement en location

Mettre en location un appartement n’est pas un choix léger et il est nécessaire de bien se renseigner sur ce qu’il est permis de faire ou non. Lyon Capitale vous rappelle les points essentiels à connaître avant de publier une annonce.

Fixer un loyer raisonnable

Il est important de se renseigner sur les prix du marché. N’hésitez pas à regarder les autres offres sur les sites d’annonces et à consulter les agences immobilières. Si la demande dans l’agglomération lyonnaise est très forte et les offres faibles, un prix de loyer trop élevé peut être tout de même difficile à placer. Lyon, avec un prix médian de 11,9 euros par mètre carré, est encore loin des loyers parisiens à 24 euros par mètre carré. Attention à ne pas être trop gourmand. Sans surprise, c’est la Presqu’île qui reste la plus chère avec le 6e arrondissement et les pentes de la Croix-Rousse. Dans ces quartiers, le loyer médian dépasse rapidement les 15 euros le mètre carré selon l’Observatoire local des loyers (OLL).

À l’inverse, les loyers les plus bas se trouvent du côté de la Guillotière et de Monplaisir avec une moyenne de 11 euros du mètre carré. Ces quartiers, bien desservis en métro et en bus, pourraient intéresser des familles en recherche d’espace à des prix plus abordables. La partie la plus au sud du 7e arrondissement, vers Gerland, est aussi un endroit où les loyers sont en dessous de la moyenne lyonnaise avec de plus en plus d’infrastructures et de commerces. Renseignez-vous en amont sur la vie du quartier, les transports afin de les mettre en avant dans votre future annonce. La présence d’écoles et de crèches est aussi souvent un atout dans ces secteurs et participe à valoriser votre bien.

Se renseigner sur le plafonnement des loyers à Lyon et Villeurbanne