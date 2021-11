Encadrement des loyers : testez le prix plafond de votre loyer, Lyon Capitale a mis en place un simulateur

Depuis le 1er novembre, à Lyon et à Villeurbanne, tous les propriétaires et locataires contractant un nouveau bail, ainsi que ceux renouvelant leur bail, sont soumis à l'encadrement des loyers.

Autrement dit, il y aura un loyer plafond selon la zone dans laquelle se situe votre appartement. Vous pouvez tester votre loyer plafond sur le simulateur de Lyon Capitale disponible ci-dessous.

L'objectif ? Faire baisser les prix des loyers et des transactions, rendre plus accessible le logement et sortir d'une logique spéculative. Dans le viseur, les T1 et T2 aux loyers trop importants.

