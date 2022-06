[Carte interactive] : l'évolution de l'abstention aux législatives entre 2017 et 2022 à Lyon et dans le Rhône

Comme en 2017, l’abstention vire en tête au niveau national où elle établit un nouveau record au 1er tour dimanche 12 juin (52,5 %). À Lyon et dans les circonscriptions du Rhône, la tendance est plutôt à la baisse où la part d'abstentionnistes recule d'un point.

À l'occasion du second tour des élections législatives, prévu dimanche 19 juin, il y aura 11 duels opposant les candidats Ensemble à ceux de la Nupes dans le Rhône. Comme en 2017, le principal adversaire des candidats qualifiés dans les 14 circonscriptions reste l'abstention. En France, le 12 juin dernier, plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé jusqu'aux urnes lors du premier tour. La part d'abstentionnistes au niveau national n'a d'ailleurs jamais été aussi élevée, puisqu'elle a atteint 52,49% durant cette première soirée électorale. Résultat : le précédent record pour un premier tour, établi en 2017 (51,30), est déjà battu.

L'abstention, plus forte dans l'est du Rhône

Comme vu en 2017, la Métropole de Lyon se démarque avec un taux d'abstention plus important dans les circonscriptions se trouvant à l'Est. La 14e, qui regroupe Vénissieux, Saint-Priest, Feyzin, Corbas ou encore Saint-Fons, enregistre une abstention de 63,37 % et arrive en tête des circonscriptions où l'on vote moins dans le Rhône. Elle est suivie de près par la 7e, qui regroupe Rillieux-la-Pape, Bron, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp ainsi que Sathonay-Village, où la part de ceux qui ont boudé les urnes s'élève à 60,19 %.

Dans les circonscriptions situées à l'ouest, tandis que l'abstention dépasse rarement les 50 %, on une légère baisse en comparaison avec le premier tour de 2017. Dans la 10e par exemple, qui regroupe notamment Saint-Genis-Laval, Charbonnières-les-Bains ou Craponne, 47,28 % des habitants ne se sont pas déplacés en 2022 contre 47,08 % en 2017. Plus au nord, dans la 9e circonscription, la participation culmine seulement à 49,08 et ne dépassait pas les 49,36 en 2017.

Le taux d'abstentionnistes recule dans les circonscriptions lyonnaises

Dans les circonscriptions lyonnaises, l'abstention au premier tour baisse de 4 points en comparaison à 2017. Il y a 5 ans, le premier tour du scrutin avait vu la part des abstentionnistes s'élever à 46 % entre Rhône et Saône tandis qu'elle arrive à 42 % en 2022.

En parallèle, c'est à Lyon même que le désintérêt des électeurs pour les législatives se vérifie le moins. En moyenne, l'abstention tourne autour des 50 % dans les 14 circonscriptions du Rhône, soit presque 10 points de plus que dans les circonscriptions qui comprennent des arrondissements de Lyon. Dans le détail, la moyenne de 2017 s'élève à 50,65 % et recule de plus d'un point en 2022 ( 43,3 %).

Découvrez l'abstention dans votre circonscription

Avec notre carte interactive, découvrez le taux d'abstention dans votre circonscription lors des 1er et 2nd tour de 2017 et lors du 1er tour de 2022. Plus le rouge est clair, plus l'abstention est faible, à l'inverse, plus il est foncé et plus elle est forte.