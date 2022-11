Les travaux de réaménagement du boulevard de la Croix-Rousse devraient débuter à partir de 2025. Deux scénarios sont à l’étude et sont proposés à la concertation qui se déroule jusqu’au 23 décembre.

Attendue depuis de nombreuses années par les habitants du plateau de la Croix-Rousse, la rénovation du boulevard commence à se dessiner. Frontière entre le 1er et le 4e arrondissement, l’axe qui traverse la Croix-Rousse d'est en ouest, de la Saône jusqu'au Rhône, va connaître plusieurs changements dans les prochaines années entre la rue de la Tourette et la rue des Pierres Plantées.

Réfection des trottoirs, création de voies cyclables, rénovation du marché et la plantation de nouveaux arbres pour recréer les alignements de platanes sont autant de volets qui doivent être abordés dans ce projet. À ce stade le réaménagement est chiffré à environ 3 millions d’euros par la Métropole de Lyon. "Avec ce budget, on ne peut pas tout refaire de façon parfaite et grandiose ou alors il faudrait cibler une portion du boulevard, mais on préfère agir sur la totalité sans aller dans des dépenses énormes", expliquait il y a un an le maire écologiste du 4e arrondissement, Rémi Zinck.

Deux scénarios à l’étude

Depuis les choses ont bien avancé et deux scénarios sont proposés aux habitants dans la concertation lancée le 7 novembre par la Métropole qui porte finalement sur 680 mètres. Ouverte jusqu’au 23 décembre elle n’a pour l’heure reçue qu’une dizaine de contributions.

Un certain nombre d’éléments ont déjà été actés et ne peuvent donc être modifiés par la concertation, qui portera surtout sur la circulation des piétons, des cyclistes, et l'animation du boulevard en dehors du temps du marché et de la Vogue.

1er scénario - l'équilibre

"Les vélos circulent dans les deux sens, de chaque côté de la rue. La bande cyclable à sens unique. Ils ne se croisent pas et sont séparés par la voirie. Dans ce scénario, le marché est positionné dos à la route, la circulation piétonne se fait côté façades."

Ce scénario impliquerait notamment un élargissement de la voirie au pied des arbres, la suppression des emplacements forains situés au dos de l’arrêt de bus de la mairie du 4e et le retrait de 16 places de stationnement, dont 2 places handicapées à repositionner. Il présenterait notamment l’avantage de proposer une "installation optimale du marché des deux côtés du boulevard".

2e scénario - plus de place au vélo, moins à la voiture

"Les vélos circulent dans les deux sens, du même côté de la voirie : au nord du boulevard. La bande cyclable est une piste sécurisée, à double sens, séparée de la circulation par un terre-plein et des trottoirs par une bordure. Devant la mairie la piste est déviée sur le trottoir pour éviter de déplacer les arrêts de bus. Dans cette configuration, les étals de marché sont toujours tournés vers le sud : ils seront donc face aux façades d’un côté, et dos aux façades de l’autre".

Ce scénario implique notamment la suppressions d’étals forains au niveau de la mairie ainsi que le retrait de 69 places de stationnement du côté nord et 7 du côté sud. Deux places handicapées et une place de livraison devraient également être déplacées. Pour la collectivité, cette option présenterait l’avantage d’assurer une sécurité renforcée aux cyclistes et de favoriser une "Installation optimale du marché côté sud".

Une première réunion publique

Une première réunion publique d’information doit se dérouler le mardi 29 novembre de 18h30 à 20h30 à la Maison des associations de la Croix-Rousse. Elle se tiendra en présence de Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voirie, de Valentin Lungenstrass, l’adjoint au maire aux mobilités, et des maires des 1er et 4e arrondissement.