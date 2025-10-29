Actualité

Concours de cuisine et pâtisserie durable : 3 rhodaniens et un drômois sur le podium

  • par Romain Balme

    • Les talents culinaires d’Auvergne-Rhône-Alpes s’imposent une fois encore ! Le chef drômois Maxime Szczepaniak décroche le titre du concours de cuisine durable, tandis que trois rhodaniens montent sur les podiums des compétitions de gastronomie et de pâtisserie.

    Le Rhône et la Drôme au sommet ! Les deux concours de cuisine et de pâtisserie durable créés par "la Fondation pour la Cuisine Durable by Olivier Ginon", le patron de GL Events, ont rendu leur verdict. Résultat, le Rhône place trois talents sur les deux podiums et la Drôme remporte un titre. En effet, le chef Maxime Szczepaniak, (Mandibule à Alixan) remporte le premier prix du concours de cuisine. Le podium est intégralement constitué de la région Auvergne Rhône- Alpes. Clément Mengardon, (Prairial, Lyon 2e) se classe deuxième, suivi d'Aurelio Alessi de la Brasserie L'Ouest (Lyon 9e).

    Une rhodanienne s'est également démarquée dans le concours de pâtisserie. Il s'agit d'Agathe Verpillat, de Bibiche Goûters Gourmands (Grézieu-la-Varenne) qui se classe deuxième. Un concours remporté par  François Morello, de l'Hôtel du Castellet (Le Castellet, Var). La durabilité s'impose comme une variable importante au sein de la gastronomie, comme l'explique Christian Têtedoie, président du concours pour la cuisine durable : "La durabilité, c’est aussi une manière de réfléchir ensemble, de confronter les points de vue pour parvenir à une décision cohérente et partagée. Au-delà d’une simple note, nous avons tenu compte de l’intention, du ressenti et de la vision de chacun."

    à lire également
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    Sabotage de la ligne à grande vitesse Sud-Est : la piste de l'ultra-gauche privilégiée

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Concours de cuisine et pâtisserie durable : 3 rhodaniens et un drômois sur le podium 16:25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre au couteau à Vénissieux : le suspect écroué 15:44
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 à Lyon : un nouveau sondage place Aulas largement en tête devant Doucet au 1er tour 15:23
    Plan d'urgence, heure de stationnement gratuite... Les pistes de Sarselli pour le commerce à Lyon 15:01
    Lyon : le métro D partiellement à l'arrêt après une panne 14:54
    d'heure en heure
    Lyon : les parcs et cimetières fermés cet après-midi à cause du vent 14:30
    Lyon : un nouveau rassemblement ce jeudi en soutien aux victimes de féminicides 14:24
    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
    Saint-Priest : trois individus interpellés alors qu'ils tentaient de voler des câbles en cuivre 13:45
    Haute-Savoie : 5 mois après l'incendie, le tunnel du Vuache va rouvrir 13:10
    chomage auvergne rhone alpes
    Ain : 100 postes disponibles chez Carrier à Montluel 12:30
    Et si on apprenait à nos enfants à respirer ? 11:50
    Les syndicats de retraités se mobilisent ce 6 novembre à Lyon et Villefranche-sur-Saône 11:10
    Première mondiale : un téléphérique "zéro émission" construit en Savoie 10:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut