Les talents culinaires d’Auvergne-Rhône-Alpes s’imposent une fois encore ! Le chef drômois Maxime Szczepaniak décroche le titre du concours de cuisine durable, tandis que trois rhodaniens montent sur les podiums des compétitions de gastronomie et de pâtisserie.

Le Rhône et la Drôme au sommet ! Les deux concours de cuisine et de pâtisserie durable créés par "la Fondation pour la Cuisine Durable by Olivier Ginon", le patron de GL Events, ont rendu leur verdict. Résultat, le Rhône place trois talents sur les deux podiums et la Drôme remporte un titre. En effet, le chef Maxime Szczepaniak, (Mandibule à Alixan) remporte le premier prix du concours de cuisine. Le podium est intégralement constitué de la région Auvergne Rhône- Alpes. Clément Mengardon, (Prairial, Lyon 2e) se classe deuxième, suivi d'Aurelio Alessi de la Brasserie L'Ouest (Lyon 9e).

Une rhodanienne s'est également démarquée dans le concours de pâtisserie. Il s'agit d'Agathe Verpillat, de Bibiche Goûters Gourmands (Grézieu-la-Varenne) qui se classe deuxième. Un concours remporté par François Morello, de l'Hôtel du Castellet (Le Castellet, Var). La durabilité s'impose comme une variable importante au sein de la gastronomie, comme l'explique Christian Têtedoie, président du concours pour la cuisine durable : "La durabilité, c’est aussi une manière de réfléchir ensemble, de confronter les points de vue pour parvenir à une décision cohérente et partagée. Au-delà d’une simple note, nous avons tenu compte de l’intention, du ressenti et de la vision de chacun."