Sabotage de la ligne à grande vitesse Sud-Est : la piste de l'ultra-gauche privilégiée

Dans la nuit du 26 au 27 octobre, plusieurs incendies ont visé la SNCF et le groupe Cheval près de Valence. Les enquêteurs soupçonnent une action liée à la mouvance d’ultra-gauche, après la diffusion d’un texte revendicatif sur des sites militants.

La nuit du 26 au 27 octobre aurait été rude pour la SNCF. En effet, des câbles de signalisation proche de la voie ferrée ont été volontairement brûlés à Alixan (Drôme). Une acte qui a semé la pagaille sur la ligne à grande vitesse reliant Lyon à Avignon. En parallèle, plusieurs incendies ont été déclenchés à Saint-Marcel-lès-Valence à une centaines de mètres.

"Chacun peut avoir des convictions profondes, mais doit aussi assumer ses responsabilités"

Des incendies dirigés contre le groupe Cheval, spécialisé dans l'aménagement. Alors que l'enquête est maintenant menée par la section de recherches de Grenoble, une piste semble émerger. Selon une source proche du dossier, confirmant une information de France Info, les sabotages pourraient être liés à la mouvance d’ultra-gauche.

Ce qui a mis les enquêteurs sur cette piste, c'est la découverte d'une publication intitulée "poème d’une attaque contre le groupe Cheval et la SNCF". Celle-ci a été diffusée par de nombreuses plateformes d'ultra-gauche comme Indymédia ou InfoLibertaire, spécialisé dans les actualités militantes. Néanmoins, aucune certitude n'est encore établie.

Interrogé par nos confrères du Dauphiné-Libéré, Jean-Pierre Cheval, président du groupe Cheval, "compte sur les caméras de vidéosurveillance de la carrière, dont les images ont été communiquées aux forces de l’ordre, pour mettre la lumière sur les faits". Pourtant, Jean-Pierre Cheval se veut optimiste, malgré la fermeture nécessaire de la carrière : "il y a une incompréhension de ces actes, qui ne vont pas faire stopper l’activité économique. (…) Chacun peut avoir des convictions profondes, mais doit aussi assumer ses responsabilités". A noter que la gendarmerie assure sa volonté de renforcer la surveillance sur les sites de l'entreprise.