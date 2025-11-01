Actualité
@RB

Dermatose bovine dans la Drôme : la Confédération paysanne exige un changement de politique sanitaire 

  • par Romain Balme

    Face à la menace de reprise de la dermatose bovine, la Confédération paysanne de la Drôme appelle à anticiper la crise avec un abattage partiel et la vaccination.

    "L’abattage partiel et l’accès à la vaccination pour les bovins". Ce sont les deux mesures exigées par la confédération paysanne de la Drôme par l'intermédiaire d'un communiqué daté du 30 octobre. Pour rappel, le département n'est pas touché directement par la dermatose bovine. De ce fait, aucune procédure de vaccination n'est possible. Le syndicat déplore "qu’aucune anticipation d’une reprise de l‘épidémie après le 5 novembre ne soit prévue par les services vétérinaires". Il exhorte également l'Etat "à passer au plus vite des commandes de vaccin pour satisfaire tous les besoins".

    Autre mesure réclamée par la confédération paysanne, celle-ci concerne l'abattage. Le syndicat réclame "l'abattage partiel et non-total des bovins sur les zones réglementées." Une demande intégrée dans le souhait d'un changement de la politique sanitaire sur ces zones. Enfin, la confédération paysanne déplore “qu’aucune anticipation d’une reprise de l‘épidémie après le 5 novembre ne soit prévue par les services vétérinaires“.

