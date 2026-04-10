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Muguette Dini, ancienne sénatrice du Rhône est décédée à l'âge de 86 ans

  • par Romain Balme

    • Figure marquante de la vie politique locale, Muguette Dini est décédée ce mardi 7 avril à 86 ans. Ancienne sénatrice du Rhône et élue engagée, elle a consacré sa carrière à la défense des droits des femmes, de l’enfance et aux grandes questions de société

    C'est une icône de la vie politique locale qui s'est éteinte ce mardi 7 avril. La centriste Muguette Dini, sénatrice du Rhône de 2004 à 2014, ancienne conseillère générale du canton de Limonest, également adjointe au maire d'Ecully de 1977 à 1995 est décédée à l'âge de 86 ans. Enseignante de profession, elle s'était engagée pour la protection de l’enfance, la lutte contre les violences faites aux femmes, ou encore la loi sur la fin de vie à travers des propositions de loi.

    A la fin de son mandat, à 74 ans, elle se retire de la vie politique sans pour autant mettre de côté ses engagements associatifs. En 2015, elle est décorée officier dans l’ordre de la légion d’honneur. Mariée à Paul Dini, collectionneur d'art et patron de presse, notamment du groupe Comareg, Muguette Dini a incarné l'archétype de la femme indépendante tout le long de sa carrière. En 1999, le couple avait offert à la Ville de Villefranche-sur-Saône une impressionnante collection de tableaux, à l’origine du musée Paul Dini ouvert en 2001.

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