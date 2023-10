Les nouvelles urgences, situées dans le pavillon N de l'hôpital Edouard Herriot, devraient permettre un meilleur accueil des patients. Elles ouvriront leurs portes la semaine prochaine.

Un coup de neuf et un nouveau départ pour les urgences de l'hôpital Edouard Herriot. Cinq ans après l'inauguration du pavillon H, consacré à la chirurgie et à la prise en charge des patients polytraumatisés, l'hôpital lyonnais s'apprête à entrer dans une nouvelle ère. A partir du vendredi 20 octobre, les urgences de l'hôpital, qui accueillent chaque jour entre 200 et 250 personnes, seront regroupées au sein d'un pavillon N flambant neuf.

A lire aussi : Hôpital Edouard-Herriot : 18 000 m2 de modernité au pavillon H

Le bâtiment du grand hôpital lyonnais de Grange Blanche a été entièrement remis à neuf pour l'occasion. "La grande nouveauté, c'est qu'on arrête l'accueil multisite" débute Caroline Deneriaz, cadre de santé au sein des urgences de l'hôpital. "Les urgences médicales, chirurgicales, traumatologiques et psychiatriques seront toutes au même endroit, au sein de ce bâtiment N" , poursuit-elle en faisant visiter les nouvelles installations.

"Une vrai mission de service public"

"Historiquement, les urgences occupent dans cet hôpital une place particulière. Elles sont très souvent la porte d'entrée de l'hôpital et une véritable mission de service public" détaille Florent Severac, directeur par intérim du groupement hospitalier centre qui chapote Edouard Herriot. "La réhabilitation de ce pavillon N était importante et aussi symbolique des changements opérés au sein de l'établissement", complète-t-il.

Dès l'accueil, tout est fait pour favoriser la fluidité et accompagner au mieux les patients. Deux entrées distinctes, une pour les ambulances, les pompiers et le Samu et une autre pour les patients qui se présentent spontanément à l'hôpital. "Cette séparation des flux va permettre une prise en charge plus rapide de nos patients. Et ça va éviter l'effet bouchon qu'on pouvait avoir auparavant" espère Caroline Deneriaz.

Temps d'attentes moyens aux urgences de l'hôpital Edouard-Herriot



1h avant le "premier contact infirmier"

Entre 2 et 3h avant de rencontrer un médecin

Entre 5 et 6h avant de quitter les urgences

Un parcours de soin amélioré

Le bâtiment, qui a nécessité quasiment trois ans de rénovation, est ensuite organisé sous forme d'unité de soin avec 50 box individuels au total, des espaces d'attente et différentes zones de surveillance. "Il y a un vrai parcours de soin, de votre arrivée jusqu'à votre départ où nous avons mis en place un bureau de sortie, l'une des nouveautés" explique la cadre qui fait visiter les installations à la presse.

A lire aussi : Des punaises de lit à l'hôpital Edouard-Herriot perturbent les urgences

Au total, plus de 300 personnes travailleront au sein de ces urgences, dont une centaine de soignants environ. Si d'autres secteurs médicaux sont parfois touchés par des pénuries de personnels ce n'est pas le cas dans ce service. "Les urgences, ça a toujours été attractif. Je n'ai pas de manque d'effectif mais je ne dis jamais non car il y a toujours des mouvements d'effectif" conclut Caroline Deneriaz. Ce nouveau cadre de travail devrait participer à l'attractivité du service et permettre aux nombreux patients de réduire leur attente au sein de l'hôpital.