Des punaises de lit à l'hôpital Edouard-Herriot perturbent les urgences

Des punaises de lit ont perturbé les urgences de l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon.

Selon plusieurs médias locaux (BFM, Le Progrès, LyonMag), après la prise en charge ce samedi 20 mai, d'un patient porteur de punaises de lit aux urgences de l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon, ces dernières se seraient propagées.

Les urgences perturbées

Les HCL ont ainsi été contraints de faire intervenir une entreprise spécialisée samedi et dimanche, qui est également repassée ce lundi. Selon un agent, le scanner du service a été fermé à cause des punaises, et les urgences du pavillon A relevant de la traumatologie également.

L'hôpital assure de son côté un retour à la normal en fin d'après-midi ce lundi.