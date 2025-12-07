Actualité
Crédits : EliottD5 sur X

Des slogans anti-police pendant la Fête des Lumières, la préfète condamne

  • par Claire Martinez

    • Ce samedi 6 décembre, temps fort du week-end de la Fête des Lumières, des messages anti-police ont été affichés sur la place des Terreaux. La préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes et le maire Grégory Doucet condamnent cet acte. Les auteurs sont toujours recherchés.

    Sur la place des Terreaux, à Lyon, la Fête des Lumières met cette année à l'honneur les cuisines et les saveurs. Pourtant, ce samedi 6 décembre, alors que la place était pleine à craquer, des messages ont fait leur apparition. "Non à l'état policier", "la violence policière est partout", ou encore "la police blesse et tue". Des messages injurieux envers la police nationale, rappelant aussi les évènement de Sainte-Soline, mais également envers le parti d'extrême droite.

    Les faits sont rapidement condamnés par la préfète Fabienne Buccio qui dénonce un "insupportable message de haine à l'encontre de la police nationale". La haute fonctionnaire rappelle également que durant la Fête des Lumières, "plus de 500 policiers nationaux ainsi que des militaires de la gendarmerie assurent la sécurisation de cet événement dans un contexte de menace terroriste élevée". De son côté, le syndicat Alliance s'indigne : "Accuser la police de "tuer" pendant que nous protégeons des milliers de personnes, c'est diffamer et attiser la haine contre ceux qui assurent votre sécurité".

    Les auteurs toujours recherchés

    Selon nos confrères de Lyon Mag, Grégory Doucet, le maire de Lyon, a également condamné "ces propos violents envers les forces de police qui participent à la sécurité des Lyonnais et des visiteurs pour la Fête des Lumières".

    Le candidat pour les élections municipales, Jean-Michel Aulas, blâme "ces propos insupportables contre la police" qui sont, selon lui, "une atteinte grave à nos institutions et un message dangereux qui salit celles et ceux qui protègent les Lyonnais chaque jour".

    Les auteurs de ces messages sont toujours recherchés.

    à lire également
    Pollution : une qualité de l'air moyenne ce dimanche

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Des slogans anti-police pendant la Fête des Lumières, la préfète condamne 10:22
    Pollution : une qualité de l'air moyenne ce dimanche 09:49
    Environnement : le Flocon vert, un label exigeant pour la transition écologique des stations de montagne 09:47
    De la pluie attendue ce dimanche à Lyon 09:43
    L’hôtel de ville de Lyon vu de la place des Terreaux © Tim Douet 2014
    Que faire à Lyon ce dimanche ? 06/12/25
    d'heure en heure
    "On cherche à nous invibiliser" : interdiction de manifester pour les pompiers à Lyon ce lundi 06/12/25
    Un camion s'est renversé sur la M7 dans la nuit de vendredi à samedi 06/12/25
    L'épidémie de bronchiolite se propage dans la région et la grippe fait son retour 06/12/25
    gendarmerie
    Lyon, point de départ d'un trafic international de voitures de luxe, le réseau démantelé 06/12/25
    Réveillon de Noël solidaire aux Petites Cantines © MAXPPP
    Article payant Restauration solidaire : une réponse humaine à la crise sociale 06/12/25
    Fête des Lumières : plusieurs interpellations pour la première soirée 06/12/25
    Shopping de Noël : nos 25 idées pour les fêtes dans les boutiques de Lyon 06/12/25
    Tourisme : les stations de montagne face au changement climatique 06/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut