Pollution : une qualité de l'air moyenne ce dimanche

Les véhicules diesel les plus anciens pourraient être interdits de circuler dans Lyon dans les prochaines années.

Ce dimanche 7 décembre, la qualité de l'air retombe pour redevenir moyenne à bonne localement, grâce à la pluie attendue dans la matinée.

L'air devient plus respirable ce dimanche 7 décembre. La pluie annoncée dans la matinée devrait "assurer un bon lessivage atmosphérique", selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes.

La concentration des particules fines dégrade légèrement la qualité de l'air, mais les conditions météorologiques sont favorables à sa dispersion. L'air reste toutefois dégradée autour de la M6, M7 et de la D383