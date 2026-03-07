"Y a-t-il encore un pilote dans l'avion ?" : Bruno Bernard accuse Véronique Sarselli de porter le même projet pour le Plateau Nord

Dans une vidéo diffusée vendredi, les maires de Rillieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire et Sathonay-Camp proposent un "projet de tram ou métro semi-enterré" pour le Plateau Nord en vue des élections métropolitaines.

Le Plateau Nord de nouveau au cœur des polémiques et promesses de campagne en vue des élections métropolitaines de Lyon. Dans une vidéo diffusée hier sur les réseaux sociaux, les maires de Rillieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire et Sathonay-Camp, et têtes de liste Grand coeur lyonnais pour le Plateau Nord, annoncent porter "une candidature commune" autour d'un "projet de tram ou métro semi-enterré reliant le centre-ville de Lyon à Rillieux-la-Pape", "indispensable pour désenclaver durablement" le territoire, assurent-ils.

"Voyant que ça ne convainc pas, ils présentent notre projet localement à leurs électeurs ?"

Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir le président écologiste de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection Bruno Bernard qui s’amuse : "Il y a-t-il encore un pilote dans l'avion ?" Et d’ajouter : "Entre les propos incohérents entre Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli sur leurs projets respectifs, voici que les candidats de droites sur les mêmes listes ne présentent pas les mêmes projets. En fanfare, ils ont présenté en janvier un projet de transport en commun qui se résume… à ne faire qu'un métro sur un territoire pour les 20 prochaines années. Mais voyant que ça ne convainc pas, ils présentent notre projet localement à leurs électeurs ?".

Bruno Bernard évoque le projet tramway qu’il porte avec sa liste Avançons Ensemble pour le Plateau Nord, que les édiles Alexandre Vincendet, Bastien Joint et Damien Monnier avaient vivement critiqué en janvier dernier, qui relierait la Part-Dieu et Rillieux-la-Pape. Les édiles du Plateau Nord accusaient l’élu écologiste de promettre "pendant la campagne ce qu'il a toujours refusé pendant son mandat." "Les maires de Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp ont toujours défendu, unis, une desserte du plateau nord, enterrée sous la Montée des Soldats, qui permettrait de desservir la gare de Sathonay-Rillieux et d’aller jusqu’à Ostérode, réduisant ainsi la pollution, les embouteillages", écrivaient-ils, alors que ce scénario n'est pas écarté par Bruno Bernard, mais qui ferait monter la facture à environ 900 millions d'euros, selon le président sortant.

Bruno Bernard estime enfin que "la droite tombe de nouveau dans cette vieille méthode de promettre tout à tout le monde." Et de conclure : "Incapable d'assumer que la politique c'est faire des choix, de trouver des arbitrages. Ils savent pertinemment qu'ils ne savent pas comment financer la totalité de leurs promesses. Nous n'avons, pour notre part, aucune honte de notre programme."

