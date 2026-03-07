Actualité
Le lycée Alfred de Musset à Villeurbanne. (@DR)

Villeurbanne : des tags menaçants et sexistes découverts sur la façade d’un lycée, deux plaintes déposées

  • par la rédaction
  • 1 Commentaire

    • Des tags menaçants et sexistes ont été découverts mercredi 4 mars sur la façade du lycée des métiers Alfred-de-Musset à Villeurbanne. La direction a porté plainte.

    Mercredi 4 mars, des tags menaçants et sexistes ont été découverts sur la façade du lycée des métiers Alfred-de-Musset à Villeurbanne, révèlent nos confrères du Progrès. Les propos viseraient explicitement la conseillère principale d’éducation stagiaire (CPE), précise le rectorat académique de Lyon.

    Si les dégradations ont été effacées le lendemain, le proviseur de l’établissement ainsi que la CPE ont déposé plainte. La Région Auvergne-Rhône-Alpes se dit également prête à faire la même chose. L’enquête pour identifier le ou les auteurs des tags se poursuit.

