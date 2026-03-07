Actualité
Véronique Sarselli
Véronique Sarselli

Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes

  • par Clémence Margall

    • La candidate Grand cœurs lyonnais aux métropolitaines, Véronique Sarselli, souhaite étendre à l’ensemble de l'agglomération lyonnaise le dispositif d’accueil destiné aux femmes victimes de violences inauguré à Saint-Priest.

    En visite à Saint-Priest, dans l’Est lyonnais, la candidate Grand cœurs lyonnais aux élections métropolitaines Véronique Sarselli a fait une nouvelle promesse à destination des femmes, alors que la journée internationale pour les droits des femmes aura lieu demain, dimanche 8 mars.

    Lire aussi : Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats

    Développer les solutions de mise à l’abri et faciliter le retour à l’autonomie

    Aux côtés du maire de la commune, Gilles Gascon, Véronique Sarselli a en effet indiqué sa volonté d’étendre à l’ensemble de la métropole de Lyon le dispositif d’accueil et d’hébergement destiné aux femmes victimes de violences, parfois accompagnées de leurs enfants, inauguré à Saint-Priest.

    Le projet reposera sur trois priorités : renforcer les solutions de mise à l’abri en offrant un soutien financier aux communes volontaires pour créer davantage de logements d’urgence, développer l’accompagnement des victimes pendant cette période de protection et favoriser leur retour à l’autonomie. La proposition prévoit également de "renforcer les partenariats avec les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes."

    Véronique Sarselli a par ailleurs proposé d’autres mesures pour les femmes. La candidate entend en effet ajouter à sa police des transports métropolitaine une cellule spécialisée sur les violences sexistes et sexuelles, ainsi que de créer un plan "trajets sûrs", dont l'objectif est de cartographier les zones de la métropole identifiées comme risqués aux yeux des femmes.

    Lire aussi : Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli présente ses pistes pour les femmes et la société civile

    à lire également
    Villeurbanne : des tags menaçants et sexistes découverts sur la façade d’un lycée, deux plaintes déposées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Villeurbanne : des tags menaçants et sexistes découverts sur la façade d’un lycée, deux plaintes déposées 15:02
    Véronique Sarselli
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes 14:19
    Municipales à Lyon : sur France Inter, Grégory Doucet évoque le second tour et déplore la "récupération politique" après la mort de Quentin Deranque 13:42
    ADN
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "prouver que la science peut faire sourire tout en soulevant de vrais questionnements" 13:00
    ChatGPT
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "sortir de sa zone de confort fait partie de la formation d’un chercheur" 12:30
    d'heure en heure
    Shopping douceur à Lyon 11:44
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : une qualité de l’air dégradée attendue à Lyon ce samedi 10:59
    Grégory Doucet, maire de Lyon, et Jean Lévy, rescapé de la Shoah. (@Grégory Doucet)
    Lyon : Jean Lévy, rescapé de la Shoah, s’est éteint à l’âge de 92 ans 10:22
    Lyon : le tunnel de Fourvière fermé hier soir en raison d’un dégagement de fumée 09:40
    Lyon sous le ciel automnal.
    Météo : un ciel voilé et des températures toujours très douces à Lyon ce samedi  09:00
    Romaine Lasseur, docteur en écotoxicologie animale à Lyon
    Lyon : la guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ? 07:00
    Blattes, denrées "impropres"... une boucherie du centre-ville de Lyon fermée d'urgence par la préfecture 06/03/26
    BD : Virginie Ollagnier et Yan Le Pon sur les traces des héroïnes de l’Escadron bleu 06/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut