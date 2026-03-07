Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes

La candidate Grand cœurs lyonnais aux métropolitaines, Véronique Sarselli, souhaite étendre à l’ensemble de l'agglomération lyonnaise le dispositif d’accueil destiné aux femmes victimes de violences inauguré à Saint-Priest.

En visite à Saint-Priest, dans l’Est lyonnais, la candidate Grand cœurs lyonnais aux élections métropolitaines Véronique Sarselli a fait une nouvelle promesse à destination des femmes, alors que la journée internationale pour les droits des femmes aura lieu demain, dimanche 8 mars.

Lire aussi : Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats

Développer les solutions de mise à l’abri et faciliter le retour à l’autonomie

Aux côtés du maire de la commune, Gilles Gascon, Véronique Sarselli a en effet indiqué sa volonté d’étendre à l’ensemble de la métropole de Lyon le dispositif d’accueil et d’hébergement destiné aux femmes victimes de violences, parfois accompagnées de leurs enfants, inauguré à Saint-Priest.

Le projet reposera sur trois priorités : renforcer les solutions de mise à l’abri en offrant un soutien financier aux communes volontaires pour créer davantage de logements d’urgence, développer l’accompagnement des victimes pendant cette période de protection et favoriser leur retour à l’autonomie. La proposition prévoit également de "renforcer les partenariats avec les centres communaux d’action sociale (CCAS) et les associations spécialisées dans l’accompagnement des victimes."

Véronique Sarselli a par ailleurs proposé d’autres mesures pour les femmes. La candidate entend en effet ajouter à sa police des transports métropolitaine une cellule spécialisée sur les violences sexistes et sexuelles, ainsi que de créer un plan "trajets sûrs", dont l'objectif est de cartographier les zones de la métropole identifiées comme risqués aux yeux des femmes.

Lire aussi : Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli présente ses pistes pour les femmes et la société civile