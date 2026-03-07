Actualité
Le pont de Condrieu.

Rhône : les travaux nautiques ont repris sur le pont de Condrieu

  • par la rédaction

    • Les travaux nautiques du pont de Condrieu (Rhône) ont repris le 4 mars. Ils entrent désormais dans la mise en place du sixième et dernier tube de palées de la rive gauche.

    Alors que le Rhône a retrouvé un débit faible, les travaux du pont de Condrieu ont pu reprendre le 4 mars dernier pour entrer dans la mise en place du sixième et dernier tube de palées de la rive gauche. Dans les prochaines semaines, ces tubes seront équipés à leur sommet de poutres métalliques transversales, les reliant deux à deux, appelées chevêtres, sur lesquels seront installées les structures métalliques qui reprendront à terme le tablier du pont.

    C’est sur cette structure que reposera le tablier du pont le temps de changer les câbles. D’une longueur d’une cinquantaine de mètres après assemblage et de 33 tonnes, les structures en treillis sont actuellement préparées sur un quai en aval du pont. Les pontons sont quant à eux remontés jusqu’aux zones de stockage du chantier. Les chevêtres vont y être chargés dans les prochains jours, annonce le Département.

    La collectivité rappelle que le pont reste ouvert aux circulations modes doux. Les automobilistes doivent eux emprunter les déviations mises en place. Dans le sens nord-sud, il faut emprunter la RD 386, la RD 1086 et la RD 7 puis la RD 37B et RRD 4. Dans le sens sud-nord enfin, les voitures doivent emprunter la RD 4 et la RRD 4G, puis la RD 45e et la RD 386.

    Lire aussi : Pont de Condrieu : le chantier entre dans sa phase la plus spectaculaire

    à lire également
    Municipales à Saint-Fons : le maire sortant Christian Duchêne présente son programme

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales à Saint-Fons : le maire sortant Christian Duchêne présente son programme 16:33
    Rhône : les travaux nautiques ont repris sur le pont de Condrieu 15:50
    Villeurbanne : des tags menaçants et sexistes découverts sur la façade d’un lycée, deux plaintes déposées 15:02
    Véronique Sarselli
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes 14:19
    Municipales à Lyon : sur France Inter, Grégory Doucet évoque le second tour et déplore la "récupération politique" après la mort de Quentin Deranque 13:42
    d'heure en heure
    ADN
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "prouver que la science peut faire sourire tout en soulevant de vrais questionnements" 13:00
    ChatGPT
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "sortir de sa zone de confort fait partie de la formation d’un chercheur" 12:30
    Shopping douceur à Lyon 11:44
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : une qualité de l’air dégradée attendue à Lyon ce samedi 10:59
    Grégory Doucet, maire de Lyon, et Jean Lévy, rescapé de la Shoah. (@Grégory Doucet)
    Lyon : Jean Lévy, rescapé de la Shoah, s’est éteint à l’âge de 92 ans 10:22
    Lyon : le tunnel de Fourvière fermé hier soir en raison d’un dégagement de fumée 09:40
    Lyon sous le ciel automnal.
    Météo : un ciel voilé et des températures toujours très douces à Lyon ce samedi  09:00
    Romaine Lasseur, docteur en écotoxicologie animale à Lyon
    Lyon : la guerre contre les espèces invasives aura-t-elle lieu ? 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut