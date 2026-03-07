Rhône : les travaux nautiques ont repris sur le pont de Condrieu

Les travaux nautiques du pont de Condrieu (Rhône) ont repris le 4 mars. Ils entrent désormais dans la mise en place du sixième et dernier tube de palées de la rive gauche.

Alors que le Rhône a retrouvé un débit faible, les travaux du pont de Condrieu ont pu reprendre le 4 mars dernier pour entrer dans la mise en place du sixième et dernier tube de palées de la rive gauche. Dans les prochaines semaines, ces tubes seront équipés à leur sommet de poutres métalliques transversales, les reliant deux à deux, appelées chevêtres, sur lesquels seront installées les structures métalliques qui reprendront à terme le tablier du pont.

C’est sur cette structure que reposera le tablier du pont le temps de changer les câbles. D’une longueur d’une cinquantaine de mètres après assemblage et de 33 tonnes, les structures en treillis sont actuellement préparées sur un quai en aval du pont. Les pontons sont quant à eux remontés jusqu’aux zones de stockage du chantier. Les chevêtres vont y être chargés dans les prochains jours, annonce le Département.

La collectivité rappelle que le pont reste ouvert aux circulations modes doux. Les automobilistes doivent eux emprunter les déviations mises en place. Dans le sens nord-sud, il faut emprunter la RD 386, la RD 1086 et la RD 7 puis la RD 37B et RRD 4. Dans le sens sud-nord enfin, les voitures doivent emprunter la RD 4 et la RRD 4G, puis la RD 45e et la RD 386.

Lire aussi : Pont de Condrieu : le chantier entre dans sa phase la plus spectaculaire