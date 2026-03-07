Actualité
Christian Duchêne, le maire de Saint-Fons @VilledeSaint-Fons

Municipales à Saint-Fons : le maire sortant Christian Duchêne présente son programme

  • par Clémence Margall

    • La liste Saint-Fons la citoyenne, portée par le maire sortant Christian Duchêne a présenté son programme "sérieux, ambitieux et travaillé" en quatre axes.

    Après un mandat émaillé de polémiques, le maire sortant et candidat à sa réélection Christian Duchêne (divers gauche) s’entoure d’une toute nouvelle équipe pour cette campagne aux municipales de Saint-Fons. À la tête de la liste Saint-Fons la citoyenne, le maire présente via un communiqué son programme, réalisé "à partir des attentes des habitants, réaliste et qui ne vend pas du rêve ou du tout-gratuit."

    Lire aussi : "Geste irresponsable" : faute d’élus suffisants, le conseil municipal de Saint-Fons annulé

    Plus de policiers municipaux, création d'un bouclier alimentaire...

    Un programme articulé en quatre axes donc, dans lequel le maire sortant met d’abord l’accent sur la sécurité. Misant sur une articulation entre prévention et répression de la délinquance, l’édile annonce vouloir expérimenter "les nouvelles compétences judiciaires permises par la future loi relative à l’extension des prérogatives des polices municipales", en augmentant le nombre de policiers municipaux et leurs horaires la nuit, ainsi qu’en créant une brigade motorisée "dès les premières semaines du prochain mandat." Quant à la prévention, la liste promet de développer des actions pour lutter contre l’entrée dans le trafic des plus jeunes à travers plusieurs actions : reconstitution d’un procès pénal avec des collégiens "avant l’été", maraude numérique (dispositif de médiation pour toucher les jeunes via les réseaux sociaux), etc.

    La liste Saint-Fons la citoyenne fait également de la santé et de l’accueil une priorité. Pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins, le maire promet par ailleurs la création d’un service municipal de santé publique avec un adjoint référent. Ce dernier aura la charge de suivre les Maisons de santé du territoire et la création d’une troisième maison de santé dans le quartier des Clochettes, la mise en place d’un service de santé scolaire pour lutter dès le plus jeune âge contre les inégalités de santé, ainsi que d’un contrat local de santé pour coordonner nos actions avec l’Agence régionale de santé (ARS). Un grand plan sport sera également lancé. Il prévoit notamment la création d’un gymnase aux Clochettes, la réhabilitation du Palais des Sports et du gymnase Cosec.

    Alors que 5 % de la population de Saint-Fons a besoin des aides alimentaires du CCAS ou d’associations, Christian Duchêne souhaite permettre à tous d’accéder à une alimentation saine et bio à travers un bouclier alimentaire. Dans le détail, "la Ville offrira des bons d’achat alimentaires locaux et bio à des habitants à raison de 50 euros par mois pour les ménages les plus pauvres, à utiliser dans une épicerie sociale et solidaire de la commune", précise le communiqué. Et d’ajouter : "Le public visé sont des ménages avec un plafond de ressources correspondant au 1er ou 2e décile." La mesure est estimée entre 500 000 et 700 00 euros par an, "tandis que la Ville cherchera des subventions pour soutenir cette action innovante."

    Lire aussi : Saint-Fons : des espaces publics repensés au cœur de la Vallée de la chimie

    Création d’un nouveau parc et projets d’urbanisme

    Du côté de l'environnementnt, la liste annonce la création d’un nouveau parc d’un hectare en plein centre-ville, à Cuprofil, avec un pôle de services publics autour, quelques jours après l’ouverture du parc Nicollin de presque 3 hectares. En parallèle, la médiathèque Roger Martin du Gard sera rénovée, une nouvelle crèche, une maison des solidarités et une nouvelle halle de la jeunesse vont voir le jour.

    En cas de réélection, Christian Duchêne promet enfin une transformation "à grande échelle" de la place Durel : végétalisation, désimperméabilisation, espace d’animations, tout en conservant le marché avec une halle semi-couverte.

    Lire aussi : Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

    à lire également
    Rhône : les travaux nautiques ont repris sur le pont de Condrieu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Spectacle en famille : éloge de la lenteur au théâtre de Villefranche 17:11
    Municipales à Saint-Fons : le maire sortant Christian Duchêne présente son programme 16:33
    Rhône : les travaux nautiques ont repris sur le pont de Condrieu 15:50
    Villeurbanne : des tags menaçants et sexistes découverts sur la façade d’un lycée, deux plaintes déposées 15:02
    Véronique Sarselli
    Métropolitaines 2026 : Véronique Sarselli s’engage dans la lutte contre les violences faites aux femmes 14:19
    d'heure en heure
    Municipales à Lyon : sur France Inter, Grégory Doucet évoque le second tour et déplore la "récupération politique" après la mort de Quentin Deranque 13:42
    ADN
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "prouver que la science peut faire sourire tout en soulevant de vrais questionnements" 13:00
    ChatGPT
    Ma Thèse en 180 secondes Lyon : "sortir de sa zone de confort fait partie de la formation d’un chercheur" 12:30
    Shopping douceur à Lyon 11:44
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : une qualité de l’air dégradée attendue à Lyon ce samedi 10:59
    Grégory Doucet, maire de Lyon, et Jean Lévy, rescapé de la Shoah. (@Grégory Doucet)
    Lyon : Jean Lévy, rescapé de la Shoah, s’est éteint à l’âge de 92 ans 10:22
    Lyon : le tunnel de Fourvière fermé hier soir en raison d’un dégagement de fumée 09:40
    Lyon sous le ciel automnal.
    Météo : un ciel voilé et des températures toujours très douces à Lyon ce samedi  09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut