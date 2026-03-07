Municipales à Saint-Fons : le maire sortant Christian Duchêne présente son programme

La liste Saint-Fons la citoyenne, portée par le maire sortant Christian Duchêne a présenté son programme "sérieux, ambitieux et travaillé" en quatre axes.

Après un mandat émaillé de polémiques, le maire sortant et candidat à sa réélection Christian Duchêne (divers gauche) s’entoure d’une toute nouvelle équipe pour cette campagne aux municipales de Saint-Fons. À la tête de la liste Saint-Fons la citoyenne, le maire présente via un communiqué son programme, réalisé "à partir des attentes des habitants, réaliste et qui ne vend pas du rêve ou du tout-gratuit."

Plus de policiers municipaux, création d'un bouclier alimentaire...

Un programme articulé en quatre axes donc, dans lequel le maire sortant met d’abord l’accent sur la sécurité. Misant sur une articulation entre prévention et répression de la délinquance, l’édile annonce vouloir expérimenter "les nouvelles compétences judiciaires permises par la future loi relative à l’extension des prérogatives des polices municipales", en augmentant le nombre de policiers municipaux et leurs horaires la nuit, ainsi qu’en créant une brigade motorisée "dès les premières semaines du prochain mandat." Quant à la prévention, la liste promet de développer des actions pour lutter contre l’entrée dans le trafic des plus jeunes à travers plusieurs actions : reconstitution d’un procès pénal avec des collégiens "avant l’été", maraude numérique (dispositif de médiation pour toucher les jeunes via les réseaux sociaux), etc.

La liste Saint-Fons la citoyenne fait également de la santé et de l’accueil une priorité. Pour lutter contre les inégalités d’accès aux soins, le maire promet par ailleurs la création d’un service municipal de santé publique avec un adjoint référent. Ce dernier aura la charge de suivre les Maisons de santé du territoire et la création d’une troisième maison de santé dans le quartier des Clochettes, la mise en place d’un service de santé scolaire pour lutter dès le plus jeune âge contre les inégalités de santé, ainsi que d’un contrat local de santé pour coordonner nos actions avec l’Agence régionale de santé (ARS). Un grand plan sport sera également lancé. Il prévoit notamment la création d’un gymnase aux Clochettes, la réhabilitation du Palais des Sports et du gymnase Cosec.

Alors que 5 % de la population de Saint-Fons a besoin des aides alimentaires du CCAS ou d’associations, Christian Duchêne souhaite permettre à tous d’accéder à une alimentation saine et bio à travers un bouclier alimentaire. Dans le détail, "la Ville offrira des bons d’achat alimentaires locaux et bio à des habitants à raison de 50 euros par mois pour les ménages les plus pauvres, à utiliser dans une épicerie sociale et solidaire de la commune", précise le communiqué. Et d’ajouter : "Le public visé sont des ménages avec un plafond de ressources correspondant au 1er ou 2e décile." La mesure est estimée entre 500 000 et 700 00 euros par an, "tandis que la Ville cherchera des subventions pour soutenir cette action innovante."

Création d’un nouveau parc et projets d’urbanisme

Du côté de l'environnementnt, la liste annonce la création d’un nouveau parc d’un hectare en plein centre-ville, à Cuprofil, avec un pôle de services publics autour, quelques jours après l’ouverture du parc Nicollin de presque 3 hectares. En parallèle, la médiathèque Roger Martin du Gard sera rénovée, une nouvelle crèche, une maison des solidarités et une nouvelle halle de la jeunesse vont voir le jour.

En cas de réélection, Christian Duchêne promet enfin une transformation "à grande échelle" de la place Durel : végétalisation, désimperméabilisation, espace d’animations, tout en conservant le marché avec une halle semi-couverte.

