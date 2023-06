Dernier jour pour profiter des fêtes consulaires à Lyon

Les fêtes consulaires se poursuivent jusqu'à ce soir, place Bellecour. L'occasion de voyager depuis Lyon et de découvrir de nombreux jeux, sports et activités culturelles des quatre coins du monde.

Pologne, Brésil, Arménie, Maroc, Grèce, Mexique...Ce dimanche, place Bellecour, les destinations sont légion. Derrière les panneaux de chaque pays, de nombreux stands s'alignent les uns aux autres, pour la deuxième journée des fêtes consulaires. Organisé avec le corps consulaire de la région, l'événement vise à célébrer "l'internationalité du territoire" et la diversité de ses communautés.

Cette année, l'édition fait la part belle aux "sports et jeux dans le monde". La Suède s'est emparée du sujet avec enthousiasme. En début d'après-midi, deux coachs invitent le public à se dépenser sur l'estrade centrale pour tester la gym suédoise.

Une piñata géante pour célébrer le Mexique

Au Mexique, l'artiste Luis Alberto Gonzalez Mendez présente ses toiles et ses masques. Membre de l'association Qu'artz, il est installé dans le troisième arrondissement et propose cette après-midi, avec d'autres animateurs, une loterie mexicaine ainsi qu'une piñata, grande étoile en carton que les enfants devront battre pour en sortir les sucreries.

Les découvertes culinaires régalent aussi les visiteurs. Sous la barnum de la République dominicaine, on fait goûter du pudding de pain. "C'est la version sucrée du pain perdu français, généralement préparée avec de la cannelle, de la vanille et du rhum", indique l'une des animatrices. On peut aussi y ajouter des raisins secs, de l'ananas ou de la banane". Béryl Maillard, consul honoraire de République dominicaine, est une habituée des fêtes consulaires : "Je participe depuis au moins 22 ans. La République dominicaine, ce n'est pas que des plages de sable blanc. Le golf et le base-ball se pratiquent beaucoup".

"L'internationalité du territoire" évoquée par la Ville de #lyon est célébrée toute la journée aux fêtes consulaires 🌍🎲 pic.twitter.com/fDkRPfH1Qt — Aimée Le Goff (@AiLeGoff) June 4, 2023

Du côté de la Thaïlande, des initiations à la boxe thaï et au Sepak Takraw, sport d'équipe semblable au volley-ball, sont proposées cette après-midi. Côté jeux, c'est le Mak Keb qui est mis à l'honneur. "C'est un jeu traditionnel qui se joue avec cinq cailloux, avec lesquels il faut créer des combinaisons, précise Bulan Pini, de l'association des Thaïlandais de Rhône-Alpes. Il faut réussir des combinaisons qui deviennent de plus en plus compliquées".

Pologne, Pakistan, Mali, Nicaragua, Irlande, Belgique, Albanie, Chine, Guatemala... Une cinquantaine d'exposants sont mobilisés pour faire découvrir les activités typiques de leurs régions, jusqu'à 18h. Pour la deuxième année consécutive, la Russie ne compte pas parmi les participants. L'Ukraine est représentée et organisera, à 16h, une démonstration de hopak, art martial national.

D'autres animations sont prévues cette après-midi, et le programme s'annonce chargé :

15h15 à 15h30 : Grèce / Longboard downhill

15h30 à 15h45 : Association La communauté birmane de France

15h45 à 16h : Maroc / Chants sportifs

16h05 à 16h10 : Mexique / Piñata

16h10 à 16h25 : Algérie / Boxe

16h35 à 16h50 : Mexique / Lutcha libre (catch)

17h15 à 17h30 : Côte d'Ivoire / ASSOA (jeu de touffe)

17h30 à 17h40 : Brésil / Pétéca (jeu ancestral)