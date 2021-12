"La cuisine ça permet d'aller vers l'autre !" Sonia Ezgulian (vidéo)

Sonia Ezgulian est l'invitée de 6 minutes chrono. Cuisinière hors pair à Lyon, experte dans la cuisine du quotidien facile et astucieuse et très attachée à l’antigaspillage alimentaire, Sonia Ezgulian est aussi curieuse de nouveaux produits et saveurs. Au menu de Noël : le citron caviar.

Pour Sonia Ezgulian, qu'on apprécie beaucoup à Lyon Capitale - elle nous concocte des menus de Noël depuis plusieurs années - "la cuisine fait du bien au corps et à l'esprit. C'est génial de cuisiner ! Ça détend, ça rend joyeux, ça ouvre plein d'horizon, ça nous permet d'aller vers l'autre."

A partir de là, on ferme les yeux et on se laisse guider par ses paroles et ses petits mets, tous aussi délicieux les uns que les autres.

Le citron caviar. On dirait des cornichons. En Australie, où ils poussent à l’état sauvage, on les appelle des finger lime, ou "doigts citrons" (à cause de leur forme un peu trapue évoquant un doigt). Les aborigènes les mangeaient pour se désaltérer. Parce qu’il n’y a pas de jus mais des billes. D’où leur nom de citron caviar : ça ressemble au caviar mais ça a le goût de citron. L’agrume, aux perles nacrées et acidulées, donne un coup de fouet au plat, qu’il soit sucré ou salé. Comme il est de coutume de dire dans "Top Chef" : "Ça donne du pep’s." Mieux, diraient les candidats de l’émission culinaire, ça va "twister" vos plats, manière de les revisiter avec un ingrédient plus ou moins inattendu. En l’occurrence le citron caviar.

"Si on a un petit fromage blanc et qu'on veut s'amuser avec quelques fruits de saisons : passion, mangue, banane, on peut aussi mettre quelques billes de citron caviar, on ferme les yeux et il se passe quelque chose d'assez amusant en bouche."

