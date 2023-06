Art et environnement : trois festivals à venir à Lyon

En 2022, le festival Entre Rhône et Saône avait réuni entre 40 et 50 000 visiteurs. © Olivier Chassignole – Ville de Lyon

Les beaux jours sont l'occasion de profiter des festivals à Lyon. Trois prochaines dates sont annoncés, dont l'un démarre le week-end prochain.

Le mois de juin est propice aux sorties plein air et aux festivals. Lyon n'en manque pas. Aperçu de trois prochaines dates à retenir, pour allier art, musique mais aussi sensibilisation à la préservation de l'environnement.

Festival Lyon Zéro Déchet

La cinquième édition du Festival Lyon Zéro Déchet se tiendra les 10 et 11 juin à la Maison de l'Environnement, et au parc des Berges du Rhône sud. Cette année, après un mois de campagne de financement participatif en mai, l'événement sera entièrement gratuit afin de "sensibiliser toujours plus de monde" à la question de la gestion et à la réduction des déchets. Cette nouvelle édition reçoit le soutien du street-artiste Ardif, parrain de l'événement.

La programmation du week-end prévoit conférences, ramassage de déchets, expositions, ateliers mais aussi concerts, pour réunir un public éclectique.

Le programme complet sur : www.fl0d.org

Festival entre Rhône et Saône

Organisé par la Ville de Lyon, ce festival revient pour une deuxième édition du 30 juin au 2 juillet, avec l'objectif de "renouer avec le patrimoine fluvial de notre ville grâce à sa multitude d’offres artistiques, sportives, inspirées de la nature, qui animeront nos espaces publics", selon Grégory Doucet, maire de Lyon.

Pour l'occasion, la fête investira trois lieux clés de la ville : l'île Barbe, la Confluence et les berges de la Guillotière. Symbole phare de la première édition, la Mâchecroûte, mascotte du festival, mais aussi monstre légendaire jadis tenu pour responsable des violentes crues du Rhône, sera de nouveau présente pour des animations tout le week-end. "Réinventée par l’artiste et architecte Jacques Rival, la légende de la Mâchecroute refera son apparition sur les eaux du Rhône lors des trois jours du festival, sous le pont de la Guillotière", indiquent les organisateurs. En 2022, entre 40 000 et 50 000 visiteurs avaient profité des festivités.

Le programme complet sur : https://entre-rhone-et-saone.fr/

Festival Bourrage Papier

Dédié à l'art de l'illustration, le festival Bourrage Papier revient quant à lui pour une seconde édition les 23, 24 et 25 juin à la Cité des Halles (Lyon 7e). Des collectifs et artistes d'illustration contemporaine seront à l'honneur durant ces deux jours, avec un marché vertigineux proposant fanzines, textiles, céramiques et autres images. Le magazine lyonnais Kiblind lancera les festivités le vendredi avec une soirée de 18h à 22h.

Plusieurs temps forts et activités se déploiront ensuite avec une table ronde dédiée à l'édition indépendante, des performances et DJ sets, ainsi qu'un atelier sérigraphie, sur inscription. Des films d'animation lyonnais seront aussi diffusés en libre accès.

Le programme complet sur : https://urlz.fr/maPB