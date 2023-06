À la Guillotière, un contrôle d'hygiène fait fermer deux épiceries

La Direction départementale de la protection des populations a repéré des manquements graves aux règles d'hygiène, dans deux commerces de la Guillotière situés rue Paul Bert.

Les services de la DDPP (Direction départementale de la protection des populations) ont procédé, les 29 mai et 1er juin, à des contrôles d'hygiène dans plusieurs commerces de la Guillotière. En conséquence, rapportent nos confrères du Progrès, deux épiceries de la rue Paul Bert (Lyon 3e) ont dû fermer en raison de "manquements graves aux règles d'hygiène".

L'un des deux établissements serait pointé du doigt pour "défaut de nettoyage et d’entretien de l’espace de vente", de la réserve et des toilettes. Des excréments de rongeurs auraient également été décelés par la DDPP. Le deuxième établissement situé au numéro 18 de la rue aurait également fait l'objet d'une fermeture en raison de "défaut de nettoyage et d'entretien".

Selon Lyon Mag, les services de contrôle craignaient des risques de contaminations et d'intoxication, d'où la décision de faire fermer les établissements sans délai, jusqu'à ce que le problème soit résolu.