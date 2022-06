Les fêtes consulaires 2022 sous le signe de la culture à Lyon ce week-end

La 19ème édition des fêtes consulaires se déroule ce week-end sur la place Bellecour (Lyon 2e) avec de nombreux événements sous le thème de la culture.

Top départ pour la 19ème édition des fêtes consulaires sur la place Bellecour (Lyon 2e). Ce samedi 11 juin, de 11h à 19h et dimanche 12 juin de 12h à 18h, de nombreux événements seront proposés sous le thème de la culture.

Un rendez-vous vieux de plus de vingt ans

Nées il y a plus de vingt ans, les fêtes consulaires sont organisées chaque année par la Ville de Lyon et attirent environ 20 000 visiteurs par édition. L'objectif : célébrer le dynamisme du corps consulaire lyonnais, qui, avec 66 consulats est l’un des plus importants de France.

Pour mettre à l’honneur la dimension internationale du territoire, cette année, le thème de la culture a été sélectionné pour animer ce rendez-vous annuel. L'objectif pour les visiteurs : partir à la découverte des pays du monde.

A l’occasion de Fêtes consulaires à Lyon, des professeurs de calligraphie et leurs élèves de l’École des Petits Pandas ont fait une animation en présentant les caractères chinois et leur histoire. pic.twitter.com/JiloYhNVod — AFFC Lyon (@affclyon) June 10, 2022

53 pays participent à l'événement

Pour fêter l'ouverture sur le monde de la capitale des Gaules, 53 pays seront au rendez-vous. "La diversité des communautés qu’abrite Lyon participe à son dynamisme culturel, universitaire, économique et associatif", indique un communiqué de la ville.

Les 53 pays représentés cette année sur la Place Bellecour les 11 et 12 juin : Albanie, Algérie, Arménie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Chine, Côte d’Ivoire, Corée, Croatie, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, Éthiopie, Finlande, Gabon, Guatemala, Hongrie, Irlande, Japon, Kosovo, Laos, Lettonie, Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Moldavie, Nicaragua, Niger, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Sénégal, Seychelles, Slovénie, Suède, Suisse, Tchad, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam.

Les nouveautés de l'édition 2022

Désormais, un thème sera défini pour chaque édition et constituera le fil rouge de l’évènement. Autre nouveauté : un parcours visiteurs sur le village pour proposer plus d'interactions, notamment avec les consulats, mais aussi avec les associations présentes. L'objectif : mieux faire connaître les pays représentés et le rôle des consulats.

Au programme

Au programme des 11 et 12 juin : de nombreux pays proposeront près d’une trentaine d’animations gratuites sur la scène centrale, place Bellecour. Aussi, une vingtaine de déambulations festives dans le village prendront place : concert du cœur ukrainien Doudaryk de Lyon/Villeurbanne, représentation de danse traditionnelle cambodgienne, spectacle de flamenco, danses folkloriques turques et irlandaises, défilé de mode en habits traditionnels du Burkina Faso. De nombreux autres événements sont au programme, à découvrir ici.