Noël a beau être dans un mois, préparer sa table drapée, dressée, décorée ou fleurie se pense bien en amont. Imaginer une recette qui sorte un peu des sentiers battus aussi. Lyon Capitale vous donne une astuce.

Jeudi 24 novembre, de 18 heures à 20 heures, la Librairie Pleine Lune, à Tassin, organise une rencontre des plus gourmandes autour du livre Seconde Main du chineur passionné et amoureux de l’art de recevoir François Motte, la cuisinière Sonia Ezgulian et la photographe Caroline Faccioli.

Seconde Main, c’est 32 tables de fête, composées uniquement d’objets chinés ou trouvés, prétextes à faire de jolies tables au fil des saisons, des fêtes calendaires et des moments de vie, quotidiens ou exceptionnels. C’est aussi 32 histoires d’objets ou d’usages liés à ces tables et 32 recettes simples, festives, gourmandes et ludiques qui leur donnent vie et s’amusent avec la vaisselle.

Dans le mensuel de décembre (en kiosque vendredi 25 novembre et sur la boutique), Lyon Capitale a donné carte blanche à Sonia Ezgulian, cuisinière de petits riens qui changent le quotidien en joyeux festins, pour concocter un menu de Noël gourmand et insolite (avec en bonus, ses adresses atypiques pour chiner et trouver la crème de la crème des produits).