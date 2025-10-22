Actualité
La buche « Illumination » de la maison Bocuse pour Noël 2025. (Photo Maison Bocuse)

"Illumination" : la nouvelle bûche de Noël de la maison Bocuse rend hommage à Lyon

  • par La Rédaction

    • Le restaurant Paul Bocuse dévoile sa bûche de Noël 2025, "Illumination", créée par le chef pâtissier Benoît Charvet. Inspirée des lumignons lyonnais, cette édition limitée mêle chocolat du Guatemala et agrumes corses.

    Pour les fêtes de fin d’année 2025, la maison Bocuse propose une création gourmande baptisée Illumination. Imaginée par Benoît Charvet, champion du monde de desserts glacés et chef pâtissier du restaurant Paul Bocuse, cette bûche rend hommage à la ville de Lyon et à sa célèbre Fête des Lumières.

    Sous une élégante coque en chocolat finement ajourée, évoquant la lueur d’un lumignon, se cache un savant équilibre entre acidité et douceur : sablé croustillant au caramel et éclats de noisette, madeleine aux agrumes, confit de mandarine corse, marmelade d’orange sanguine et kumquat, le tout relevé d’un crémeux au chocolat noir du Guatemala.

    Proposée à 120 € (6 à 8 personnes), la bûche Illumination sera disponible en édition limitée à la commande dès le 1er décembre 2025 sur les-ephemeres.fr, avec un retrait unique le 24 décembre à l’Abbaye de Collonges.

