Lyon : un campement évacué sous les voûtes de Perrache

Une vingtaine de personnes vivaient dans un campement informel, passage France-Péjot, sous les voûtes de Perrache. L’évacuation, menée ce mardi matin à la demande de la Métropole de Lyon, a conduit à plusieurs interpellations.

Les forces de l’ordre sont intervenues mardi 21 octobre au petit matin pour mettre fin à une installation précaire située passage France-Péjot, dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce site, connu pour abriter régulièrement des personnes sans solution d’hébergement, comptait environ 25 occupants.

Sept hommes ont été conduits dans les locaux de la Police aux frontières, certains étant en situation administrative irrégulière. Les autres personnes ont été orientées vers des structures sociales pour un accompagnement temporaire.

Une opération de nettoyage a suivi l’évacuation, et la Métropole prévoit de sécuriser les lieux pour éviter une nouvelle installation.