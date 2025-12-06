Actualité
Article payant

L’analyse des flux vidéo au service des mobilités : bientôt à Lyon ?

  • par Nathan Chaize

    • Dans le paysage des innovations en matière de mobilités, la start-up Wintics est parvenue à se faire un nom, travaillant désormais avec la Ville de Paris ou encore la SNCF. Son logiciel propose de l’analyse de données en temps réel à partir des flux des caméras de vidéosurveillance dispersées sur le territoire. 

    Cet article fait partie d'un dossier plus large publié dans le numéro de décembre de Lyon Capitale à retrouver ici : Reportage : au coeur de la main invisible des embouteillages à Lyon

    Nous produisons un panel d’indicateurs très vaste pour alimenter les réflexions des collectivités en matière de voirie, de gestion des feux et des places de stationnement par exemple”, indique Quentin Barenne, cofondateur de l’entreprise. Wintics permet notamment, à l’inverse d’un compteur au sol, de différencier un camion d’une voiture ou un vélo d’une trottinette. “Ces informations peuvent servir de base à des redéfinitions de scénarios intégrant le rythme de déplacement des vélos”, propose encore le cofondateur de cette start-up.

    Faire défiler vers le haut