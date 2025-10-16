Ain : un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse

Un élevage de 180 veaux a été touché par la dermatose nodulaire contagieuse à Neuville-les-Dames. Une cinquième zone a été réglementée autour de ce foyer. Le ministère de l'Agriculture appelle à respecter les mesures de lutte.

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) continue de toucher les élevages bovins français. Un cinquième foyer a été découvert à Neuvilles-les-Dames dans l'Ain, annonce le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Cette épidémie a conduit à la création d'une nouvelle zone réglementée de 50 km autour du foyer.

Celle-ci concerne cinq départements : L'Ain, le Jura, l'Isère, le Rhône et la Saône-et-Loire. Une campagne de vaccination obligatoire sera mise en œuvre et prise en charge par l’État dans cette zone. Une maladie en plein essor puisque deux nouveaux foyers ont été découvert dans à Ecleux (Jura) les 13 et 14 octobre derniers.

Poursuivre les mesures de lutte pour enrayer la propagation

Le ministère de l'agriculture rappelle "l’importance de maintenir une vigilance accrue de l’état de santé des bovins, de mettre en œuvre des mesures de biosécurité et de veiller au respect des règles relatives aux mouvements d'animaux."

Face à l'essor de la DNC, le ministère de l'agriculture réitère son engagement dans la protection des bovins français. En effet, l'institution demande de poursuivre les mesures de biosécurité définies dès l'émergence de la maladie. Parmi celles-ci, la surveillance de la santé des troupeaux, ou encore le respect des règles de sécurité en zone réglementée.

A noter que la DNC est une maladie "strictement animale". L'humain ne peut pas être contaminé, ni par contact avec un bovin, ni par la consommation de produits issus de ces animaux.

