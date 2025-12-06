Shopping de Noël : nos 25 idées pour les fêtes dans les boutiques de Lyon

Notre sélection de cadeaux dénichés dans les boutiques lyonnaises à mettre sous le sapin

Déco

La tête dans les étoiles

Mieux que quiconque, la créatrice lyonnaise Catherine Chauvin capte la magie de Lyon pour la transporter dans votre intérieur. Clin d’œil à plusieurs incontournables de la culture lyonnaise, cette affiche habillera vos murs avec poésie et style. À noter : la créatrice peut aussi personnaliser ses illustrations sur demande, selon les idées et envies de chacun.

Affiche 40x50 Lyon Fourvière – 55 euros (79 euros encadrée)

Atelier boutique 3 Novembre – 32, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Plateau d’hiver

Dans le concept store Be Happy ouvert depuis bientôt quinze ans, Cathy, la maîtresse des lieux, vous accueille dans la joie et la bonne humeur et prend le temps de vous conseiller et de discuter. Parmi tous les trésors qu’elle propose, ce petit plateau métallisé décoré d’un écureuil malicieux nous plonge dans une ambiance hivernale. À utiliser en vide-poche, en plateau ou comme simple objet de décoration.

Vide-poche écureuil – 18 euros.

Be Happy Store – 69, avenue Jean-Jaurès, Lyon 7e

Art de vivre festif

Imaginées et fabriquées tout près de Lyon, ces serviettes de la nouvelle collection Françoise Paviot s’invitent sur vos tables et créent une ambiance à la fois joyeuse et chaleureuse. Réalisées en intissé, elles ont l’aspect du tissu et se déclinent en de nombreux motifs et couleurs. N’hésitez pas à les mélanger et les associer : votre repas n’en sera que plus festif.

Serviettes de table Maison pain d’épice, paquet de 20 (format 40x40) – 8 euros.

Inspiration Concept Store – 12, rue de Sèze, Lyon 6e

La maison de Zoé – 5, Grande-Rue, Sainte-Foy-lès-Lyon

Et aussi chez Botanic et Bouchara

Idée lumineuse

Vous souhaitez illuminer votre intérieur avec originalité ? Craquez pour ce luminaire modulable, imaginé par la jeune designer lyonnaise Mélys Pottier. Choisissez la forme, la couleur des fils et de la visserie, ajoutez un filtre en plastique recyclé… Assemblez-le puis amusez-vous à customiser ses différentes façades en carton pour les changer au gré de vos envies. Lumineux !

Lampe Naee – 85 euros.

www.lamarquepromis.fr

Beauté

Parfums sucrés

Accessible et responsable, la marque française l’Atelier Parfum lance pour Noël de jolis coffrets en édition limitée. Avec ses notes sucrées de vanille, amande et praline, cette brume pour corps et cheveux assortie de son eau de parfum offre une expérience sensorielle complète, et vous assure un sillage gourmand tout au long de la journée. À découvrir dans la toute nouvelle adresse lyonnaise de l’enseigne.

Coffret Exquise Tentation – 39 euros.

L’Atelier Parfum – 49, rue de la République, Lyon 2e

Pause douceur

Vous souhaitez protéger, adoucir et nourrir votre peau ? Craquez pour ce coffret de cosmétiques bios de la marque engagée et durable Avril. Il renferme tous les indispensables pour prendre soin de vous, et instaurer un véritable rituel bien-être : lait et gommage corporels, crème pour les mains, savon corps et mains, le tout fabriqué en France et emballé par un ESAT. Les textures sont légères, les parfums délicats et le prix plus que doux. Que demander de plus ?

Coffret cadeau Rituel douceur – 30 euros.

Avril Cosmétique Bio

81, rue de la République, Lyon 2e

Centre commercial Westfield La Part-Dieu, 17, rue Docteur-Bouchut, Lyon 3e

12, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

Adoucissant, nourrissant et gourmand

Formule irréprochable, mousse généreuse, prix doux… Le gel douche solide de la marque Unbottled a plus d’un atout à faire valoir. Clin d’œil à la gastronomie lyonnaise, son nouveau parfum Brioche et Pralines Roses, 100 % naturel, séduira plus d’un gourmand épris de développement durable. Concocté tout spécialement pour les fêtes de fin d’année, il est à découvrir dans un packaging recyclé et recyclable, en forme de petite maison aux couleurs douces et toits enneigés.

Gel douche sans bouteille – 9,90 euros.

Unbottled – 52, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

© Les Petits Oignons / Photographe

Savons et cépages, le bon alliage

Chez Vie.gne, jeune marque lyonnaise aux valeurs RSE fortes, on fabrique artisanalement des savons avec les cépages de nos régions ! Comment ? En utilisant du marc de raisin upcyclé, pour en tirer tous les bienfaits. Côté parfum, on fait appel à une parfumeuse de Grasse, qui aide à sublimer les senteurs. Le résultat : des savons doux, nourrissants, aux ingrédients bios et naturels, respectueux de votre peau et de l’environnement.

Coffret Le Vignoble - 6 savons cépages – 40 euros.

Vie.gne – www.viegne.fr

Soins véganes pour belle chevelure

Vous aimez prendre soin de vos cheveux et vous êtes adepte des routines beauté ? Cette trousse de la marque In Haircare est faite pour vous. À l’intérieur, vous trouverez quatre essentiels pour laver, nourrir, hydrater et coiffer votre chevelure. Des soins véganes composés essentiellement d’ingrédients d’origine naturelle et conditionnés en format voyage pour avoir une chevelure au top, où que vous soyez.

Trousse de voyage Travel N’ Go – 39,90 euros.

La Belle Boucle – 31, rue Victor-Hugo, Lyon 2e / 5, rue du Griffon, Lyon 1er

Rituel beauté

Pour les fêtes de fin d’année, la célèbre marque de cosmétiques Maria Galland propose en exclusivité des coffrets festifs et raffinés. Si vous optez pour le thème Éclat audacieux, vous profiterez de trois produits pour le visage : une crème riche, un sérum embellisseur et un masque perfecteur. Un véritable rituel beauté pour hydrater votre peau en profondeur et révéler tout son éclat.

Coffret Éclat audacieux – 82 euros.

Institut Peau d’Ange – 48, avenue de Saxe, Lyon 6e

Chic

Evoto

Intemporel et festif

Difficile de ne pas craquer pour ce ravissant blouson argenté imaginé par la créatrice lyonnaise Nathalie Chaize. En faux cuir brillant imitation croco, il apporte une touche rock et festive à toutes vos tenues. À la fois intemporel et tendance, il deviendra vite un incontournable de votre garde-robe.

Blouson Croco – 389 euros.

Nathalie Chaize – 11, quai du Général-Sarrail, Lyon 6e

Bijou éthique

En or équitable Fairmined, ces boucles d’oreilles sont fabriquées à la main et à la demande dans l’atelier parisien de Paulette à Bicyclette. Discrètes et élégantes, elles ressemblent à de petits palets délicats aux multiples stries, et se déclinent en cinq couleurs d’or. À noter qu’elles se portent aussi bien en boucles d’oreilles, dépareillées ou non, qu’en piercing.

Puce Isandre – À partir de 175 euros l’unité.

Paulette à Bicyclette – 48, avenue Maréchal-de-Saxe, Lyon 6e

Voyage chic

Ce vanity doré est idéal pour prolonger l’esprit des fêtes lors de vos escapades. Vous allez apprécier son volume de rangement et sa structure rectangulaire qui permettent d’organiser au mieux vos affaires de toilette ou accessoires. Sans oublier son intérieur imprimé léopard, qui donne envie de le laisser tout le temps ouvert.

Vanity métallique – 19,90 euros.

Dans les Monoprix

Briller de mille feux

Être festif et écoresponsable, c’est possible avec les paillettes minérales bios et véganes de la marque Comme Avant. 100 % d’origine naturelle, elles sont fabriquées à partir de jus d’aloe vera et conditionnées dans un flacon en verre recyclable. L’occasion d’hydrater sa peau tout en l’illuminant discrètement. À choisir entre les teintes bronze ou champagne.

Paillettes minérales – 19,90 euros.

Comme Avant – 7, rue Confort, Lyon 2e

L’élégance à toute heure

Fabriquées en France, les montres Clément Morfin mêlent avec élégance design intemporel et savoir-faire artisanal. Mouvement mécanique, cadran vert ou bleu, finition clou de Paris, bracelet en acier satiné, cette montre est un bel exemple du travail de la jeune marque, qui prône l’exigence technique et le souci des finitions haut de gamme.

Montre MM24-06 Cadran Bleu ou Vert – À partir de 1 090 euros.

Maison Morfin – 27, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Le come-back de la cravate

Le saviez-vous ? La cravate revient en force dans les vestiaires masculins. Si, comme autrefois, elle complète parfaitement une tenue chic, elle se porte aussi en mode casual, avec un jean, sous un pull, un blouson… Mêlant motifs floraux et géométriques, cette cravate en soie de chez ADN apportera une touche élégante et tendance à toutes vos tenues.

Cravate Flower paisley tie – 69 euros.

ADN Shop – 10, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Le must de l’aiguisage

Sobre et minimaliste, l’aiguiseur allemand HORL est un petit bijou de technologie. Et d’une simplicité à toute épreuve : pendant que la lame est fermement maintenue par le support magnétique, les surfaces d’aiguisage (diamant) et d’affinage (céramique ou acier, selon le modèle) rotatives passent sur la lame pour un résultat net et constant. Précision maximale et rapidité incroyable.

HORL 3 – 169 euros.

Alice Délice – 80, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Les Garçons en cuisine – 23, rue Paul-Chenavard, Lyon 1er

Les bretelles sur le devant de la scène

Connue pour ses chemises habillées, la marque lyonnaise Signée Clovis propose plusieurs modèles de bretelles, tous fabriqués dans la Loire. Si, au départ, elles servent à maintenir confortablement le pantalon, elles s’utilisent surtout pour accessoiriser une tenue et y apporter une touche élégante et originale. À porter en toutes occasions.

Bretelles Zig Zag Bleu – 49 euros.

Signée Clovis

Grand Hôtel-Dieu – Pop-up store Les créations lyonnaises et dans la cour du Midi, Lyon 2e

Cocooning

Chocolats raffinés

Chocolatier et chef pâtissier, Nicolas Hennemann élabore chaque pièce artisanalement, conjuguant créativité, précision, qualité et excellence des matières premières. Présentées dans un écrin élégant et conçues à partir de grands crus de cacao issus de plantations d’exception, les créations chocolatées de ce coffret raviront plus d’un gourmand en quête d’expérience gustative unique.

Écrin 20 bonbons au chocolat – 28 euros les 200 grammes.

Chocolaterie Pâtisserie Nicolas Hennemann – 7, rue Bellecordière, Lyon 2e

Faites vos jeux

Rien de tel qu’un jeu d’ambiance pour animer les longues soirées d’hiver. Distribué par l’éditeur lyonnais Catch Up Games, le jeu Flip 7 propose des parties simples et courtes, de type stop ou encore. Addictif à souhait, il s’adresse à toutes les générations confondues.

Jeu Flip 7 – 15 euros.

En vente dans les magasins spécialisés (Cultura, Fnac, Archi Chouette…)

Balade au jardin

L’ADN de la marque Ombres Portées Parfumeur ? Croiser un lieu, un parfum et une émotion, tout en privilégiant l’écoresponsabilité et une qualité premium. Entièrement fabriquée en France, cette élégante bougie en est une parfaite illustration. Imaginée dans le cadre du programme de licence de la ville de Lyon, elle rend hommage au parc de la Tête-d’Or et propose un voyage olfactif à travers les senteurs de résine de pin, eucalyptus, cèdre, mousse et galbanum…

Bougie Ombres Portées Parfumeur x Parc de la Tête-d’Or – 55 euros.

Kiosque place Bellecour – Lyon 2e – Ouverture à partir du 3 décembre.

https://ombres-portees-parfumeur.fr

© Studio Brontie / Aurélie Moris

Des fleurs toute l’année

Et si on profitait des fêtes de fin d’année pour offrir un cadeau à effet prolongé ? C’est ce que propose le fleuriste écoresponsable Brontie, avec la livraison à domicile et à vélo, chaque mois, de bouquets tendance et colorés. Réalisés avec des fleurs françaises et de saison, ils apporteront une touche champêtre et poétique à votre intérieur.

Abonnement mensuel ou bimensuel de 3, 6 ou 12 mois – À partir de 129,60 euros.

Brontie – 4, impasse Catelin, Lyon 2e

Voyage olfactif

Fleur d’oranger, Santal blanc, Petit doudou, Nuit poudrée… Les senteurs des Camélias parfumés Les États d’âme de Susan ont de quoi faire rêver. Fabriqués à la main à base de cire végétale de soja, ils diffusent leur fragrance subtile et raffinée pendant près de dix mois. À installer dans vos dressings, armoires, tiroirs… ou à laisser en évidence sur une table de nuit ou une commode pour profiter de leur design délicat.

Camélia parfumé Les États d’âme de Susan – 26 euros.

Glow by Caro – 12, place de la Libération, Écully

Thés en fête

Si vous êtes plutôt du genre à choisir votre boisson selon votre humeur du jour, laissez-vous tenter par ce coffret de fête proposé par Palais des thés. À l’intérieur, neuf créations parfumées sous forme de thés, rooibos ou encore infusions raviront tous les palais. Coup de cœur pour le mélange “Joie”, l’édition limitée de Noël à base de thé vert, sarrasin grillé et amande. Gourmand et réconfortant.

Coffret de Noël - Thés des fêtes (54 mousselines) – 39,90 euros.

Palais des Thés

3, place Saint-Nizier, Lyon 1er – 5, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

98, avenue des Frères-Lumière, Lyon 8e – 9, avenue Maréchal-de-Saxe, Lyon 6e

Centre commercial Westfield La Part-Dieu, 17, rue Docteur-Bouchut, Lyon 3e

La papillote lyonnaise réinventée

Pour les fêtes de fin d’année, Karen Chocolat (Limonest), plusieurs fois primée pour ses chocolats, réinvente la tradition lyonnaise (monsieur Papillot, vers 1790) des papillotes avec des recettes inédites très gourmandes : ganache chocolat noir 62 %, praliné maïs croustillant fleur de sel, sésame caramélisé ou praliné amande au chocolat blond façon touron. Des bouchées raffinées, originales et irrésistibles, à partager pour les fêtes.

Papillotes Signature – 19,70 euros (190 g).

The Gastronomie House – 9, rue de la Part-Dieu, Lyon 3e

lamaisondekarenchocolat.com