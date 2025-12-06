Gagnez des invitations pour la comédie "Pfiou-Pfiou" à Lyon

Lyon Capitale invite les plus rapides à assister à la pièce "Pfiou-Pfiou", samedi 13 décembre 2025 à 20h

Lyon Capitale vous offre la possibilité de gagner des invitations pour Pfiou-Pfiou, une comédie écrite et mise en scène par Olivier Martinez et Pascal Sellem.

Comment obtenir ces places ?

Pour en profiter, envoyez un courriel à invitations@lyoncapitale.fr en indiquant votre nom et prénom avant le mardi 9 décembre.

Les plus rapides d’entre vous recevront une invitation valable pour 2 personnes. Un message de confirmation vous sera envoyé.

Salle Paul Garcin - 7 impasse Flesselles, 69001 Lyon

Voir l'interview vidéo dans l'émission télé 6 minutes chrono de Lyon Capitale.