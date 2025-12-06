Gastronomie
Restauration solidaire : une réponse humaine à la crise sociale

  • par Eloi Thiboud

    • Faim, pauvreté, solitude... le boom de la restauration solidaire suffira-t-il à faire face à l’explosion des besoins ?

    Un petit groupe se forme dès 11 h devant la porte vitrée du 27, rue Verlet-Hanus (Lyon 3e) où se trouve La Tablée des Gones, le restaurant social de la Ville de Lyon ouvert en 2021. Certains sont d’ici, d’autres de passage, beaucoup sans domicile fixe. Tous sont des hommes entre 20 et 40 ans, munis d’une carte les autorisant à entrer pour manger. Ceux qui acceptent de parler confient venir aussi pour se réchauffer et passer un moment avec d’autres, comme une parenthèse dans un quotidien difficile. Environ 270 repas seront servis gratuitement le jour de notre passage. “Certains viennent très régulièrement. Ils sont censés être tous envoyés par des organismes partenaires. Après, on ne refusera pas de dépanner quelqu’un qui nous dit avoir faim”, précise Valentine Berlucchi, responsable du pôle hygiène et alimentaire du Centre communal d’action sociale de Lyon (CCAS).

    Partout dans les restaurants sociaux de la ville, le constat est le même : les besoins explosent. À La Tablée des Gones, 69 000 repas ont été servis en 2024, soit +28 % par rapport à 2023 et +200 % depuis 2021. “On a même eu des records à 380 repas quotidiens début 2025. Nous n’étions alors plus en capacité de servir correctement les gens. Même d’un point de vue sécurité, ça devenait compliqué. Parce que quand vous avez des files d’attente, que les gens se bousculent parce qu’ils veulent manger, ça devient très compliqué de gérer cette frustration-là”, explique la responsable. Même constat à l’Armée du Salut, où 212 000 repas ont été distribués en 2024 contre 100 000 en 2021, soit plus du double. C’est sans doute le centre de restauration le plus important de Lyon, avec 600 à 800 repas servis chaque jour, sans aucune condition administrative ou de ressources, dans un espace rénové cette année derrière la gare des Brotteaux (Lyon 6e).

    Lire aussi : "Notre rêve, c'est que la France soit maillée de restaurants participatifs" (vidéo)

    Migration et pauvreté

    Réveillon de Noël solidaire aux Petites Cantines © MAXPPP
