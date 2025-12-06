En ce week-end de Fête des Lumières, à Lyon, comment occuper vos journées en attendant la nuit tombée ? Lyon Capitale vous propose quatre marchés pour votre journée du dimanche 7 décembre.

Un marché de vinyles

Le 4e Vinyl Pop-Up Market de Lyon revient ce dimanche 7 décembre de 10 h à 18 h, réunissant exposants professionnels, particuliers et associations autour de milliers de vinyles, CD, DVD, accessoires et produits dérivés proposés à des prix accessibles. Un évènement pour flâner entre les stands et échanger entre passionnés de musique, tous genres confondus. Un récital acoustique de l'artiste Forest Pooky est même programmé à 16 h pour célébrer la Fête des Lumières, tandis qu'un food-truck assurera la restauration sur place.

Entrée à 3 euros, gratuite pour les -16 ans, les étudiants et les demandeurs d'emploi. 7 rue Henri Legay à Villeurbanne. Plus d'informations ici.

Carte. Où voir les 23 oeuvres de la Fête des lumières 2025 à Lyon ?

Des créations uniques au marché des lumières

A l'occasion de la Fête des Lumières, le Slo accueille un marché artistique éphémère réunissant créateurs locaux et univers graphiques variés. De 11h30 à 19 h, le public pourra découvrir prints, objetfs artisanaux, pièces upcyclées et illustrations originales dans une ambiance chaleureuse, agrémentée de boissons et de cookies faits maison.

Entrée gratuite. 21 rue Alsace Lorraine. Plus d'informations ici.

Offrir des cadeaux faits main

Le marché Les Mains de Noël met à l'honneur la création locale en réunissant, ce dimanche, de 10 h à 19 h, plus de cinquante artisans et créateurs. Céramiques uniques, papeterie illustrée, bijoux, vêtements, décorations ou douceurs sucrées. Près d'un millier d'idées cadeaux sont proposées, toutes fabriquées en France et en petites séries. Pensé comme une alternative aux grandes enseignes et aux marchés de Noël traditionnels, l'évènement invite à privilégier des pièces authentiques et faites main à glisser sous le sapin.

Entrée gratuite. 6 rue de la Part-Dieu. Plus d'informations ici.

Des ateliers créatifs pour les enfants

La Commune, dans le 7e arrondissement de Lyon, accueille ce dimanche, de 12 h à 16 h 30, le Xmas Bazar, un évènement festif qui propose aux enfants une série d'ateliers créatifs, de surprises et de découvertes. Mais les adultes ne seront pas en reste, puisque de créateurs engagés et des marques éthiques seront présentes sur les stands, afin de proposer des pièces locales et faites main. Plus d'excuses pour ne pas passer un Noël engagé cette année.

Entrée libre. 3 rue Pré-Gaudry. Plus d'informations ici.