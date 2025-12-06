L'heure est à la vigilance, selon Santé publique France (SPF). Les indicateurs des infections respiratoires aiguës augmentent : la bronchiolite atteint désormais le seuil épidémique, tandis que les signaux de la grippe se multiplient.

Les indicateurs des infections respiratoires aiguës étaient en hausse sur la semaine du 24 au 30 novembre, selon Santé publique France (SPF). Le seuil épidémique est même franchi pour la bronchiolite en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que dans onze autres régions de l'Hexagone, avec un taux de passages aux urgences pour ce virus à 16,4 %, soit des niveaux proches de ceux observés la saison précédente à la même période.

Vigilance sur un retour de la grippe saisonnière

Parallèlement, la grippe saisonnière amorce son retour. Bien que l'épidémie ne soit pas officiellement déclarée dans toutes les régions, puisque seulement lIle-de-France, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine sont concernées pour l'heure, l'Auvergne-Rhône-Alpes est passée en pré-épidémie avec une hausse marquée du nombre de passages aux urgences. Les hospitalisations ont grimpé de 9,7 %, soit une légère hausse par rapport à la saison précédente à la même époque.

L'agence nationale de santé publique met l'accent sur la vaccination des populations à risque et sur l'adoption des gestes barrières afin de limiter la propagation de ces infections hivernales.