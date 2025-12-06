Météo
Lyon sous le ciel automnal.
Le ciel sera très nuageux ce samedi 26 octobre. Photo : Benjamin Roure

Le ciel gris persiste à Lyon ce samedi

  • par Claire Martinez

    • Le temps s'annonce particulièrement couvert ce samedi 6 décembre dans toute l'agglomération lyonnaise.

    Alors que débute la deuxième journée de la Fête des Lumières 2025 à Lyon, le ciel persiste dans le ciel de l'agglomération ce samedi 6 décembre. Dès le petit matin, les nuages cacheront le soleil. Des pluies sont attendues dans la soirée, à partir de 21h. Du vent du sud, atteignant localement 10 km/h, se fera ressentir.

    Les températures seront de 8 degrés ce matin et ne dépasseront pas les 10 degrés au plus fort de la journée.

    Fourvière à lyon tour métallique météo à lyon ciel nuageux avec des éclaircies
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air dégradée ce samedi

