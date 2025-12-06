Le ciel gris persiste à Lyon ce samedi

Le ciel sera très nuageux ce samedi 26 octobre. Photo : Benjamin Roure

Le temps s'annonce particulièrement couvert ce samedi 6 décembre dans toute l'agglomération lyonnaise.

Alors que débute la deuxième journée de la Fête des Lumières 2025 à Lyon, le ciel persiste dans le ciel de l'agglomération ce samedi 6 décembre. Dès le petit matin, les nuages cacheront le soleil. Des pluies sont attendues dans la soirée, à partir de 21h. Du vent du sud, atteignant localement 10 km/h, se fera ressentir.

Les températures seront de 8 degrés ce matin et ne dépasseront pas les 10 degrés au plus fort de la journée.