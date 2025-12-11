Actualité
Les Lyonnaises vainqueurs de Manchester United en Ligue des champions le 10 décembre 2025. (Photo by Darren Staples / AFP)

Ligue des champions : Lyon domine Manchester United et se rapproche des quarts

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • L’OL féminin a frappé fort en s’imposant 3-0 à Manchester United, grâce notamment au doublé de Melchie Dumornay, et se rapproche d’une qualification directe pour les quarts.

    Lyon, avec un doublé de Melchie Dumornay, s'est rapproché de la qualification directe pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après sa victoire mercredi sur le terrain de Manchester United (3-0) en match de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions féminine.

    Les Lyonnaises, toujours invaincues, sont deuxièmes derrière le FC Barcelone à la différence de buts (+15 contre +9). Elles ont trois longueurs d'avance sur un trio composé par le Bayern Munich, le Real Madrid et la Juventus qui se disputent le quatrième rang.

    Après quatre victoires et un nul, elles recevront l'Atletico Madrid (11e) le 17 décembre pour valider définitivement leur place parmi les quatre premières du classement. Tabitha Chawinga a ouvert la marque dès la 12e minute. Elle a repris de la tête un centre délivré par Selma Bacha pour donner l'avantage à son équipe.

    En fin de partie, Melchie Dumornay a définitivement libéré Lyon d'un magnifique tir du droit dans la lucarne pour porter le score à 2-0 (81e) avant de réaliser un doublé en reprenant un centre de Diani pour placer le ballon, là encore dans la lucarne (90e).

    Dans l'ensemble, les Lyonnaises ont eu le contrôle du match sans être vraiment inquiétées mais n'ont pu se détacher au score que tardivement en raison de nombreuses approximations dans la phase de décision offensive.

