Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne à moyenne ce jeudi

    • La qualité de l'air restera bonne à moyenne ce jeudi 11 décembre à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

    On respire toujours relativement bien à Lyon et dans la métropole de Lyon ce jeudi. Grâce notamment à des conditions météorologiques calmes, la qualité de l'air devrait rester bonne à moyenne sur l'ensemble du territoire lyonnais.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la M6 ou la M7, les concentrations en ozone et dioxyde de soufre seront bonnes et elles seront moyennes en ce qui concerne le dioxyde d'azote et les particules fines.

