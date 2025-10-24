Actualité
Illustration logement (© iStock)

Lyon : 14 logements étudiants réhabilités par Grand Lyon Habitat

  • par Romain Balme

    • Ces habitations ont bénéficié d'une mise aux normes en matière de sécurité et de confort. Coût total des travaux de réhabilitation : 179 500 €.

    Grand Lyon Habitat annonce la réhabilitation de 14 logements sociaux étudiants par l'intermédiaire d'un communiqué publié ce jeudi. Situé aux 1er et 2ème étages du 7 rue Mazard à Lyon 2e, ces habitations ont été totalement réhabilitées. Les travaux avaient débutés en avril dernier, ils ont permis de totalement restructurer les 12 studios et 2 T2. En effet, 4 studios de moins de 15 mètres carrés ont été réunis pour former deux T2 plus spacieux.

    De nouveaux équipements ont vu le jour dans ces espaces, comme des salles de bain, des cuisines équipées, ou encore des VMC neuves. A noter que les équipements des T1 déjà existants ont fait l'objet d'une modernisation (revêtements de sol, robinetterie, éclairage, chauffage, kitchenettes) afin de garantir un meilleur confort.

    La gestion des logements sera confiée à Oxance, déjà gestionnaire des 2 T2. Les premiers locataires de ces T2 ont intégré ce logement dès ce mois d'octobre. Une opération dont s'est félicité Jean-Noël Freixinos, directeur général de Grand Lyon : "Cette opération illustre la capacité de GrandLyon Habitat à répondre aux besoins croissants de logements abordables pour les jeunes", explique-t-il dans ce communiqué. Coût total des travaux de réhabilitation : 179 500 €.

    Les premiers logements étudiants du quai Arloing devraient être livrés pour septembre 2027.
    Un ancien bâtiment du quai Arloing transformé en résidence étudiante

