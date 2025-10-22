Dermatose nodulaire : le Rhône intégralement placé en zone de surveillance

Après la détection d’un foyer dans l’Ain, tout le département du Rhône passe en zone de surveillance de dermatose nodulaire contagieuse. Les autorités appellent à la vigilance et visent désormais un taux de vaccination de 100 % des bovins.

Le département du Rhône est intégralement en zone de surveillance de dermatose nodulaire contagieuse. Cette information intervient après la réunion des acteurs agricoles et institutionnels du département les 17 et 20 octobre. L'introduction de la DNC avait débuté le 18 septembre dernier après la découverte d'un nouveau foyer à Saint-Laurent-de-Chamousset (69). Le Rhône est à présent entièrement surveillé après la détection d'un foyer dans l'Ain ce mardi 14 octobre. Elle englobe les 16 dernières communes encore indemne. Par ailleurs, depuis le 18 octobre 2025, "l’arrêté qui suspendait la chasse dans un rayon de 5 km autour du foyer de DNC déclaré à Saint-Laurent-de-Chamousset a été abrogé" annonce le communiqué de la préfecture.

Un objectif de 100% de vaccination

Pour faire face à cette épidémie, les vétérinaires ont procédé à 460 visites et réalisé 85 levées de suspicions. Pour rappel, le taux de vaccination des bovins atteint les 85 %. Les autorités tiennent à rappeler l'objectif de 100%, et la prise en compte totale des vaccinations par l'Etat. A noter que les animaux devront impérativement être vaccinés pour pouvoir sortir des zones réglementées. Des enquêtes se poursuivent actuellement afin de déterminer les causes de l'introduction du virus dans le département.

Pour répondre aux consignes du ministère de l'Agriculture, la préfète du Rhône, Fabienne BUCCIO a demandé le renforcement des contrôles des mouvements de bovins. Du 18 au 20 octobre, près de 600 contrôles ont été réalisés par la gendarmerie nationale. Aucune infraction n’a été constatée.