Actualité
Image d’illustration des bovins (©Pexels)

Dermatose nodulaire : le Rhône intégralement placé en zone de surveillance

  • par Romain Balme

    • Après la détection d’un foyer dans l’Ain, tout le département du Rhône passe en zone de surveillance de dermatose nodulaire contagieuse. Les autorités appellent à la vigilance et visent désormais un taux de vaccination de 100 % des bovins.

    Le département du Rhône est intégralement en zone de surveillance de dermatose nodulaire contagieuse. Cette information intervient après la réunion des acteurs agricoles et institutionnels du département les 17 et 20 octobre. L'introduction de la DNC avait débuté le 18 septembre dernier après la découverte d'un nouveau foyer à Saint-Laurent-de-Chamousset (69). Le Rhône est à présent entièrement surveillé après la détection d'un foyer dans l'Ain ce mardi 14 octobre. Elle englobe les 16 dernières communes encore indemne. Par ailleurs, depuis le 18 octobre 2025, "l’arrêté qui suspendait la chasse dans un rayon de 5 km autour du foyer de DNC déclaré à Saint-Laurent-de-Chamousset a été abrogé" annonce le communiqué de la préfecture.

    A lire aussi : Ain : un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse

    Un objectif de 100% de vaccination

    Pour faire face à cette épidémie, les vétérinaires ont procédé à 460 visites et réalisé 85 levées de suspicions. Pour rappel, le taux de vaccination des bovins atteint les 85 %. Les autorités tiennent à rappeler l'objectif de 100%, et la prise en compte totale des vaccinations par l'Etat. A noter que les animaux devront impérativement être vaccinés pour pouvoir sortir des zones réglementées. Des enquêtes se poursuivent actuellement afin de déterminer les causes de l'introduction du virus dans le département.

    Pour répondre aux consignes du ministère de l'Agriculture, la préfète du Rhône, Fabienne BUCCIO a demandé le renforcement des contrôles des mouvements de bovins. Du 18 au 20 octobre, près de 600 contrôles ont été réalisés par la gendarmerie nationale. Aucune infraction n’a été constatée.

    à lire également
    Cimetière de la Guillotière à Lyon
    Rhône : “l’Après” veut faire du funéraire un enjeu politique pour 2026

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Dermatose nodulaire : le Rhône intégralement placé en zone de surveillance 08:18
    Lyon : peine d'amende avec sursis requise contre l'influenceuse Mila après un tweet raciste 07:53
    Orages, vent et pluie : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:34
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    De la pluie avant des éclaircies à Lyon ce mercredi, jusqu'à 20 degrés attendus 07:14
    Jean-Charles Kohlhaas
    "Madame Sarselli propose un retour aux années 70", tacle Jean-Charles Kohlhaas 07:00
    d'heure en heure
    Cimetière de la Guillotière à Lyon
    Rhône : “l’Après” veut faire du funéraire un enjeu politique pour 2026 21/10/25
    Arnaque à la cryptomonnaie : un avocat lyonnais porte une plainte collective 21/10/25
    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    OL-Bâle : des restrictions pour les supporters suisses jeudi à Lyon 21/10/25
    Agriculteur traitant un champ aux pesticides – région de Lille, 2016 © Denis Charlet / AFP
    PAC 2025 : plus de 674 millions d’euros déjà versés aux agriculteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes 21/10/25
    Municipales 2026 : Aulas reçoit le soutien du parti Ecologie au Centre 21/10/25
    Lyon : une épreuve de médecine annulée après un "bug technique" 21/10/25
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Le Creusot : l'OPAC investit dans une nouvelle résidence universitaire 21/10/25
    Palais de Justice
    Lyon : quinze escrocs condamnés pour une arnaque aux faux-chantiers 21/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut