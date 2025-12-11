Les supporters de l’OL lors du match contre le FC Nantes au Groupama Stadium. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après l’usage massif de fumigènes lors de la rencontre OL–Nantes, la LFP a infligé à Lyon une fermeture partielle de ses tribunes Nord et Sud.

L’Olympique lyonnais devra se passer d’une partie de son public lors de son entrée en lice en Coupe de France face aux voisins de Saint-Cyr. La commission de discipline de la LFP a annoncé la fermeture pour un match ferme de deux tribunes du Groupama Stadium, le virage nord et le virage sud, en réponse aux nombreux fumigènes allumés lors de la rencontre face à Nantes, début décembre.

Un match qui marquait les 75 ans du club lyonnais et durant lequel de nombreuses animations avaient eu lieu en tribune. Des animations et un contexte particulier qui n'a pas été pris en compte par la Ligue pour prendre sa décision.

Cette mesure s’appliquera au match contre Saint-Cyr–Collonges-au-Mont-d’Or, le 32e de finale prévu le 22 décembre prochain au Groupama Stadium.

Dans le même temps, la commission a indiqué que le dossier des incidents survenus lors de la rencontre Bastia – Red Star en Ligue 2, interrompue après des débordements, serait examiné ultérieurement en raison de "la gravité des faits". Le verdict est attendu le 22 décembre.