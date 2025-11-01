Actualité
Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
À Lyon, le métro B ne circulera pas en matinée ce dimanche

  • par Clémence Margall

    • En raison d’essais destinés à améliorer le confort des voyageurs, la ligne de métro B ne circulera pas demain, dimanche 2 novembre, entre 4h30 et 11 heures.

    Afin de réaliser des essais pour améliorer le confort des usagers, la ligne de métro B ne circulera pas demain, dimanche 2 novembre, entre 4h30 et 11 heures, a annoncé TCL. Les premiers départs sont attendus à 11 h 01 (vers "Charpennes") et 11 h 02 (vers "Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud").

    Des bus relais seront déployés entre les stations "Gare Part-Dieu Vivier Merle" et "Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud". L'arrêt "Oullins Gare" sera reporté à "Orsel" et "Pont d’Oullins". L’arrêt "Stade de Gerland" ne sera quant à lui pas desservi.

