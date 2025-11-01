Actualité
Larry Tanenbaum et Olivier Bossard en pleine signature. @LinkedIn CHU de Saint-Étienne

Le propriétaire de l’ASSE investit plus d’un million d’euros dans la médecine du sport à Saint-Étienne

  • par evamorvany

    • Larry Tanenbaum soutient le CHU de Saint-Étienne avec un financement XXL pour la recherche en médecine du sport.

    Les Verts ont vu la vie en rose en début de semaine. Avant leur large victoire contre Pau (6-0) mardi 28 octobre, une conférence de presse a été organisée au centre d'entraînement Robert Herbin, où un partenariat de taille a été conclu entre le CHU de Saint-Étienne et l'Institut Tanenbaum pour la science dans le sport. 

    Si les signatures entre Larry Tanenbaum, fondateur de l'institut, les dirigeants du club de football stéphanois, et Olivier Bossard, directeur de l'hôpital, sont avant tout symboliques, le soutien financier de plus d'un million d'euros qui l'accompagne, lui, est bien réel.

    Renforcer les performances sportives des athlètes 

    Connu comme le loup blanc à Saint-Étienne depuis qu'il est devenu propriétaire de l'AS Saint-Étienne en juin 2024, l'homme d'affaires canadien dont la fortune est estimée à 2,8 milliards de dollars selon Forbes, a pour habitude de financer des projets visant à faire progresser les soins de santé et la recherche médicale, notamment à travers sa fondation Larry et Judy Tanenbaum.

    Avec cette nouvelle signature, il soutient le projet de recherche en médecine du sport conduit par les professeurs Pierre Croisille, chef du département de radiologie, et Pascal Edouard, responsable de l'unité de médecine du sport au CHU de Saint-Étienne. Ensemble, ils cherchent à optimiser la performance des athlètes de haut niveau et des jeunes sportifs grâce aux technologies d'imagerie de pointe et à la recherche appliquée.

    "Le département de radiologie saura être à la hauteur de la confiance accordée et des enjeux. Une fois encore, les techniques les plus avancées de l'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) seront conviées de par leur capacité inégalée à explorer en profondeur les tissus musculaires de façon non invasive, tant sur les aspects fonctionnels que structurels"
    Pierre Croisille, professeur de radiologie au CHU de Saint-Étienne et co-porteur du programme de recherche.

    S'il s'agit, selon l'établissement de santé de Saint-Étienne, d'un "engagement financier historique", ce n'est pourtant pas la première fois que le CHU et le club travaillent main dans la main. En 2023, ils avaient déjà signé un partenariat – renouvelé en 2024 – pour offrir un meilleur suivi médical aux joueuses stéphanoises. 

    Dermatose bovine dans la Drôme : la Confédération paysanne exige un changement de politique sanitaire 

