Début des soldes d’hiver dans une semaine à Lyon 

Le coup d’envoi des soldes d’hiver sera donné dans une semaine à Lyon, le mercredi 11 janvier. Elles se termineront quatre semaines plus tard, le 7 février.

La période des bonnes affaires approche pour les Lyonnais. D’ici une semaine, le mercredi 11 janvier, les soldes d’hiver seront lancés dans les magasins de la ville. Une période de promotions qui se tiendra cette année dans un contexte économique morose. Les soldes se termineront quatre semaines plus tard, le 7 février.

Jugés décevants par de nombreux commerçants français avec un montant du panier moyen plus bas, les soldes d’été à Lyon s’étaient révélés plutôt satisfaisants en Presqu’île. "Le retour est plutôt positif. Ces soldes-là ont été meilleurs que les soldes d’hiver", nous confiait alors Clément Chevalier, le président de l’association de commerçants My Presqu’île, qui regroupe près de 700 adhérents, indépendants et de grandes enseignes. Reste désormais à savoir si cela se confirmera lors des prochaines semaines.