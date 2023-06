Début des soldes d’été à Lyon mercredi 28 juin

Les soldes d’été débutent ce mercredi 28 juin à Lyon, elles se termineront le 25 juillet prochain.

Ce mercredi 28 juin marque le coup d’envoi des soldes d’été à Lyon. Entre l’inflation, la hausse des coûts et la concurrence du marché de la vente en ligne le contexte est toutefois plus que morose pour les commerçants. D'après un sondage de l'Ifop, réalisé à la demande du site de vente d'articles de mode en ligne Spartoo, 27% des Français déclarent renoncer aux soldes en 2023. Et 29% disent prévoir un budget en baisse par rapport aux années précédentes.

"Je n'ai pas l'impression que les soldes vont démarrer dans une très bonne ambiance, je ne suis pas certain que ce soit un très bon millésime", confiait à l’Agence France Presse Gildas Minvielle, le directeur de l'observatoire économique de l'Institut Français de la Mode (IFM), avant l’ouverture de ce grand rendez-vous de la consommation.

De son côté, Yohann Petiot, le directeur général de l'Alliance du commerce, qui regroupe grands magasins et enseignes de l’habillement, avait encore espoir de voir les commerçants finir la saison sur une bonne note. "Il faut qu'on réussisse la période de soldes", "d'autant plus que le début de saison n'a pas été bon", confiait-il à l’AFP. Cette année, les commerçants auront donc jusqu’au 25 juillet pour tenter de séduire les acheteurs avec des prix cassés.