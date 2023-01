Coup d’envoi des soldes d’hiver à Lyon

Les soldes d’hiver débutent ce mercredi 11 janvier entre Rhône et Saône. Ils se termineront dans quatre semaines, le 7 février.

Après les ventes privées lancées dans la foulée de Noël par de nombreuses enseignes pour certains de leurs clients, les soldes d’hiver débutent ce mercredi 11 janvier à Lyon. Mis à mal par la concurrence des promotions privées organisées quasiment tout au long de l’année par certaines enseignes, les soldes restent un moment privilégié pour les consommateurs en quête de bonnes affaires et toujours amateurs du shopping en boutique.

Contexte économique morose

Avec l’inflation galopante des dernières semaines, les soldes débutent toutefois dans un contexte économique compliqué, tant pour les clients que les commerçants, qui pourraient être tentés de faire des démarques moins importantes pour préserver leurs marges autant que possible.

Jugés décevants par de nombreux commerçants français avec un montant du panier moyen plus bas, les soldes d’été à Lyon s’étaient révélés plutôt satisfaisants en Presqu’île. "Le retour est plutôt positif. Ces soldes-là ont été meilleurs que les soldes d’hiver", nous confiait alors Clément Chevalier, le président de l’association de commerçants My Presqu’île, qui regroupe près de 700 adhérents, indépendants et de grandes enseignes.

Reste désormais à savoir si cela se confirmera lors des quatre prochaines semaines. Les soldes prendront fin le 7 février.