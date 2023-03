De la purée de pommes contaminée à la Listéria retrouvée dans une crèche de Lyon

Des traces de la bactérie Listéria ont été retrouvées dans une livraison de purées de pommes pour une crèche. Problème, le résultat est arrivé après la consommation du produit par les enfants.

Dessert apprécié des enfants, la purée de pommes est abondamment distribuée dans les crèches. Malheureusement, une crèche du 7e arrondissement de Lyon a identifié la présence de la bactérie Listéria monocytogenes dans une livraison fournie par la cuisine centrale révèlent nos confrères du Figaro.

La crèche de Lyon n'est pas la seule concernée, le lot comprend 2 300 repas distribués dans plus de 10 départements. Fabriquées le 6 mars dernier et livrées le 7 mars, la date de limite de consommation de ces purées était fixée au 9 mars. C’est dans le cadre d’un autocontrôle réglementaire que la crèche s’est aperçue de la présence de cette bactérie. Malheureusement, les résultats d’analyse sont revenus positifs le 14 mars, or les enfants ont consommé le produit entre le 7 et le 9 mars.

304 établissements concernés

La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône, a directement demandé à la cuisine centre de Mornant (Ansamble) d’avertir les 304 établissements concernés, mais aussi les parents des enfants. "Les symptômes initiaux sont le plus souvent des troubles digestifs, de la fièvre et des courbatures", affirme l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation.

Les femmes enceintes, les personnes atteintes de certains cancers ou âgées de plus de 65 ans sont les plus sensibles à cette bactérie. Chaque année, 350 à 400 cas sont recensés chaque année en France et il s’agit de la deuxième cause de décès d’origine alimentaire dans le pays.

Pour l’heure, aucun cas n’a été confirmé sur les enfants à la suite de cet accident. Mais le délai de l’incubation n’est pas encore terminé, celui-ci varie de 10 à 28 jours en moyenne. Des recherches ont été engagées par le fournisseur pour découvrir l'origine de la contamination et le fabricant a également mis en place un plan de nettoyage, de désinfection et un contrôle plus intense de ses locaux.