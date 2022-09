Lyon : la préfecture ordonne la fermeture d'une crèche pour 3 mois après un incendie

Jeudi soir, la préfecture du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour trois mois de la crèche People & Baby "Lunes et Étoile", située dans le 4e arrondissement, après un début d’incendie mardi.

Trois mois après le décès d’une fillette de 11 mois dans une crèche du groupe People & Baby du 3e arrondissement de Lyon, dont la fermeture définitive vient d’être demandée par la Métropole de Lyon selon France Info, une autre micro-crèche du même nom est dans la tourmente à Lyon. Deux jours après un départ d’incendie survenu mardi 20 septembre dans l’établissement "Lunes et Étoile", situé dans le 4e arrondissement de Lyon, la préfecture du Rhône a annoncé mercredi 21 septembre avoir prononcé une fermeture administrative de trois mois à l’encontre de la structure.

L'incendie n'avait pas fait de blessé

Selon des informations des pompiers rapportées par l’AFP, des enfants de la crèche auraient tourné le bouton commandant une plaque électrique sur laquelle étaient posés quelques torchons, qui auraient alors commencé à se consumer, dégageant une "très légère fumée". Les deux assistantes seraient alors sorties avec six enfants, mais n'avaient pas pu récupérer les quatre autres, restés à l'intérieur, car la porte était bloquée. Ces derniers avaient finalement été secourus par les pompiers qui ont cassé la porte pour pénétrer dans la crèche.

Aucun des enfants n’a été blessé et aucune hospitalisation n’a été nécessaire. Néanmoins, la fermeture temporaire de l’établissement actée mercredi permettra "de vérifier que les conditions de fonctionnement de l'établissement sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires et garantissent le respect de la santé, physique ou mentale ou l’éducation des enfants accueillis".